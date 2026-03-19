2026年公開予定の劇場アニメーション『魔法使いの夜』に関する続報が3月21日18時に発表される。

参考：TYPE-MOON×ufotable『魔法使いの夜』劇場アニメーション化決定 ビジュアル＆PVも

『魔法使いの夜』は TYPE-MOONが開発・販売したビジュアルノベルPCゲームで、2012年4月12日に発売。シナリオを『空の境界』『Fate』シリーズの生みの親である奈須きのこ、グラフィックを長年TYPE-MOONのクリエイティブに携わるこやまひろかずが手がけ、正統派“ビジュアルノベル”として話題を呼んだ。奈須が『月姫』発売の前に執筆した未発表小説が源流であり、TYPE-MOON作品の時系列において最も古い1980年後半を舞台として描いている。

アニメーション制作は、『空の境界』『Fate/stay night [Heaven’s Feel]』など、数多くの TYPE-MOON作品をアニメ化し、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』などの作品を手がけてきたufotableが担当する。

先日公開されたufotableの新作プロモーションリール内で「今春 続報公開」と予告されていた続報が、3月21日18時に発表されることが明らかに。2026年公開決定に続いてどのような情報がアナウンスされるのか。

（文＝リアルサウンド映画部）