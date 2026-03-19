北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、4月22日にリリースするニューシングル『ULTRA』のアートワーク、収録曲、特設サイトを公開した。

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新アーティスト写真は、青空の中でピンクと白の衣装をまとった北山が佇む爽やかなビジュアルとなっている。ジャケット写真はいずれの形態も、青空の中で微笑む少女が映し出されており、タイトルとアーティスト名は手書き風の文字で描かれている。表題曲「ULTRA」は、大切な人への真っすぐな想いを綴った心温まるラブソングであり、作品全体を通しても描かれる愛や未来の象徴として、子どもがジャケットビジュアルに起用された。

収録曲は「ULTRA」のほか、全形態の2曲目に新曲「タイムトラベラ」、通常盤の3曲目に新曲「11:11」（読み：イレブンイレブン）が収録される。あわせて、各楽曲の制作陣も公開。「タイムトラベラ」の作詞は北山自らが務め、作曲／編曲は今作の「ULTRA」や「COMIC」など、これまでの楽曲も手掛けている藤家和依、KNOTmanが担当している。

また「11:11」は、作詞をSHUN、Jua、作曲をSHUN、Jua、Melo、編曲をMeloが担当しており、北山のほか3名のアーティストが参加したフィーチャリング楽曲となっている。

さらに、店舗別の購入特典の絵柄も公開。詳細は特設サイトや各店舗の商品ページにて確認できる。特典はいずれも先着で数量に限りがあるとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）