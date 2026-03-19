W杯予選で3Pを高確率で沈めた女子日本代表…平下が53.8％でグループ首位、山本も3位にランクイン

3月17日、『FIBA女子ワールドカップ2026予選』グループAは全日程が終了。各部門のスタッツリーダーが確定し、3ポイント成功率に女子日本代表の選手たちがランクインした。

堂々ランキング1位に輝いたのは、平下愛佳（トヨタ自動車アンテロープス）で、今大会5試合で26本中14本を成功させ53.8パーセントという驚異的な確率を残した。オーストラリア代表戦では8本中4本、負けられない大会最終戦のアルゼンチン代表戦では7本中5本をヒットさせ、大舞台で強心臓を発揮した。

さらに同3位には、今大会グループAのオールスターファイブにも選出された山本麻衣がランクイン。30本中15本の50.0パーセントの確率で沈め、1試合平均15.0得点をマークし、今大会序盤で苦しんだ女子日本代表を支えた。

そのほかにも、宮澤夕貴が35.0パーセント（7／20）で13位に、田中こころが33.3パーセント（8／24）で14位タイに位置づけた。女子日本代表はチーム全体で38.7パーセントの確率を残し、今大会トップの確率となった。

今大会、初戦から3連敗と苦しいスタートを切った女子日本代表は、長距離砲を武器に「FIBA女子ワールドカップ2026」出場権を獲得。9月にベルリンで行われる本戦へ向け、さらなるレベルアップを期待したい。

今予選5試合での平下、山本のスタッツはそれぞれ以下の通り。

■W杯予選での平下愛佳のスタッツ一覧



・3月11日 vsハンガリー



20分41秒 12得点1アシスト、3P：2／6本（33.3％）

・3月12日 vsオーストラリア



23分11秒 16得点1リバウンド2アシスト3スティール、3P：4／8本（50.0％）

・3月14日 vsトルコ



26分26秒 5得点1リバウンド1スティール、3P：1／3本（33.3％）

・3月15日 vsカナダ



31分28秒 12得点3リバウンド1スティール、3P：2／2本（100.0％）

・3月17日 vsアルゼンチン



25分54秒 17得点5リバウンド2アシスト、3P：5／7本（71.4％）

■W杯予選での山本麻衣のスタッツ一覧



・3月11日 vsハンガリー



22分41秒 15得点2リバウンド4アシスト3スティール、3P：3／7本（42.9％）

・3月12日 vsオーストラリア



18分46秒 16得点1リバウンド1アシスト、3P：4／9本（44.4％）

・3月14日 vsトルコ



21分15秒 18得点2リバウンド3アシスト、3P：4／6本（66.7％）

・3月15日 vsカナダ



19分52秒 16得点2リバウンド2アシスト2スティール、3P：2／4本（50.0％）

・3月17日 vsアルゼンチン



21分55秒 10得点3リバウンド8アシスト1スティール、3P：2／4本（50.0％）

【動画】日本代表が26本中14本の3Pを沈めアルゼンチンを圧倒！