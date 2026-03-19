ニューオーリンズ出身のトロンボーン奏者／シンガー トロンボーン・ショーティが、ビルボードライブに初登場する。

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ロック、ファンク、ソウル、ジャズ、ブルース、ヒップホップ、カリブ音楽などを自在に融合させたエネルギッシュなサウンドと圧巻のライブパフォーマンスで、ニューオーリンズ音楽の現在を体現するショーティ。最新アルバム『Lifted』では、地元ニューオーリンズのスタジオでライブ録音された熱量あふれるサウンドを展開し、その圧倒的なステージの魅力を余すところなく封じ込めた。

同公演は、ビルボードライブ東京で5月25日に、ビルボードライブ横浜で5月27日に開催。家族やコミュニティ、伝統に根ざしたニューオーリンズの魔法を体感できる、祝祭感あふれるライブになる予定だ。

チケットは、3月25日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、4月1日正午よりゲストメンバー／一般発売を開始する。

（文＝リアルサウンド編集部）