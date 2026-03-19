アシックスが日本代表復帰の冨安健洋にエール！ SNSで動画を公開「ここからまた私たちの新たな章が始まる」
アシックスは19日、約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たしたDF冨安健洋を祝福する動画を各SNSで公開し、エールを送った。
アシックスは2023年1月に冨安とアドバイザリースタッフ契約を締結。今回の投稿は単なるサポートという枠を超え、寄り添い、共に戦うアシックスの姿勢と、「ともに進化する」という強い決意が込められている。
アシックスの担当者は「冨安選手がピッチから離れていた期間、私たちはただ怪我が治るのを待っていたわけではありません。共に次の一歩を踏み出すため、対話を重ねてきました。『The New Beginning -未完の物語の続きをともに-』というメッセージは、高いレベルでプレーする彼を私たちの技術で最大限サポートしたい、そんな想いが込められています」とコメントを発表した。
アシックスは2023年1月に冨安とアドバイザリースタッフ契約を締結。今回の投稿は単なるサポートという枠を超え、寄り添い、共に戦うアシックスの姿勢と、「ともに進化する」という強い決意が込められている。
アシックスの担当者は「冨安選手がピッチから離れていた期間、私たちはただ怪我が治るのを待っていたわけではありません。共に次の一歩を踏み出すため、対話を重ねてきました。『The New Beginning -未完の物語の続きをともに-』というメッセージは、高いレベルでプレーする彼を私たちの技術で最大限サポートしたい、そんな想いが込められています」とコメントを発表した。
【動画】アシックス×冨安健洋
物語は再び動き出す。— ASICS Japan (@ASICS_JP) March 19, 2026
Tomiyasu is back.
歓喜の瞬間も、試練の時間もともに歩んできた。
そして今、再び日の丸を背負い
これまでのそのすべての時間の意味を証明するとき。
ここからまた私たちの新たな章が始まる。
The New Beginning
-未完の物語の続きをともに-#冨安健洋 #TakehiroTomiyasu pic.twitter.com/HDwXJvZUTS