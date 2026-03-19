アシックスが日本代表復帰の冨安健洋にエール！　SNSで動画を公開「ここからまた私たちの新たな章が始まる」

物語は再び動き出す。

Tomiyasu is back.



歓喜の瞬間も、試練の時間もともに歩んできた。



そして今、再び日の丸を背負い

これまでのそのすべての時間の意味を証明するとき。



ここからまた私たちの新たな章が始まる。



The New Beginning

-未完の物語の続きをともに-#冨安健洋 #TakehiroTomiyasu pic.twitter.com/HDwXJvZUTS