【W杯回顧録】第７回大会（1962年）｜ペレ不在でも“王国”は揺るがず。ガリンシャが輝いたブラジル連覇の真実
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は1962年の第７回大会だ。
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●第７回大会（1962年）／チリ開催
優勝：ブラジル
準優勝：チェコスロバキア
【得点王】ガリンシャ（ブラジル）、ババ（ブラジル）、レオネル・サンチェス（チリ）、ドラザン・イエルコビッチ（ユーゴスラビア）、フロリアン・アルベルト（ハンガリー）、ワレンティン・イワノフ（ソ連）：４得点
弱冠17歳の若き王様ペレを迎え、前回のスウェーデン大会で初優勝したブラジルは、黄金時代を満喫していた。
５月30日、ブラジルの開幕戦、メキシコとの試合でピッチに立ったスタメンのうち９人は前回の決勝戦を経験していた。
21歳になったペレは絶好調だった。56分、マリオ・ザガロの先制ダイビングヘッドをアシストすると、73分には鮮やかなドリブルからゴールネットを揺する。紛れもなく２−０の勝利の立役者となった。
ところが、続くチェコスロバキア戦でアクシデントが起こった。25分、ペレはポスト直撃の強烈なシュートを放つが、その瞬間に肉離れを起こしてしまう。まだ交代が認められない時代だったのでペレは最後までピッチに残ったが、その後の復帰は叶わなかった。
1962年大会のチリ開催が決まったのは、その６年前のことだった。欧州と南米からそれぞれ２か国ずつが立候補したが、欧州開催が続くので同じ南米のアルゼンチンとの決戦投票となり、大方の予想を覆して圧勝した。
しかし、大会を２年後に控えた開催国は、マグニチュード8.5の大地震に見舞われる。5000人以上の死者が出て、一時は開催返上も検討された。だがチリ協会のカルロス・ディトボルン会長は敢然と宣言した。
「我々には何もない。だからこそすべてを捧げようじゃないか」
チリ代表は、首都サンティアゴで６万6660人を収容するナショナル・スタジアムでグループリーグ（GL）を戦ったので、毎試合６万5000人を超える観客が集まった。この大会からGL後のプレーオフは廃止され、勝点が並んだ場合は得失点差で順位が決められることになった。
幸先良く初戦でスイスを３−１で下したチリは、ノックアウトステージへの進出をかけてイタリアと対戦する。イタリアは、前回ブラジル代表の優勝メンバーで大会後にミランへ移籍したジョゼ・アルタフィーニ（ブラジル代表ではマゾーラ）や、1957年当時の世界最高額でユベントスに加入した元アルゼンチン代表のオマール・シボリらをチームに加え、豪華ラインナップを揃えていた。
だが、試合は最初から荒れまくった。開始８分には、チリのオノリーノ・ランダが、イタリアのファウスト・モーラを蹴飛ばし、その報復に出たジョルジョ・フェッリーニが退場宣告を受ける。
さらに主審の背後ではチリのレオネル・サンチェスが、ボクサーだった父親譲りの左フックでイタリアのウンベルト・マスキーオの鼻を折るが、目の前で見ていた副審が報告を怠りプレーは続行。逆に納得のいかないイタリアのマリオ・ダヴィドが悪質なタックルを仕掛けて、チームでは２人目の退場となってしまった。
両チームのメンバーがピッチ上で入り乱れる戦闘が繰り広げられながら、イタリアだけが前半で２人の退場者を出した試合は、さすがに終盤に２得点したチリが勝利する。
チリは大会前の４年間で29戦して７勝しかできていなかった。しかし、フェルナンド・リエラ監督が若い選手たちを組織的にまとめ、熱狂的な声援を背に、判定も味方につけて快進撃を見せる。GLを２位で通過すると、準々決勝ではソ連に２−１で競り勝ってベスト４進出を果たすのだった。
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●第７回大会（1962年）／チリ開催
優勝：ブラジル
準優勝：チェコスロバキア
【得点王】ガリンシャ（ブラジル）、ババ（ブラジル）、レオネル・サンチェス（チリ）、ドラザン・イエルコビッチ（ユーゴスラビア）、フロリアン・アルベルト（ハンガリー）、ワレンティン・イワノフ（ソ連）：４得点
５月30日、ブラジルの開幕戦、メキシコとの試合でピッチに立ったスタメンのうち９人は前回の決勝戦を経験していた。
21歳になったペレは絶好調だった。56分、マリオ・ザガロの先制ダイビングヘッドをアシストすると、73分には鮮やかなドリブルからゴールネットを揺する。紛れもなく２−０の勝利の立役者となった。
ところが、続くチェコスロバキア戦でアクシデントが起こった。25分、ペレはポスト直撃の強烈なシュートを放つが、その瞬間に肉離れを起こしてしまう。まだ交代が認められない時代だったのでペレは最後までピッチに残ったが、その後の復帰は叶わなかった。
1962年大会のチリ開催が決まったのは、その６年前のことだった。欧州と南米からそれぞれ２か国ずつが立候補したが、欧州開催が続くので同じ南米のアルゼンチンとの決戦投票となり、大方の予想を覆して圧勝した。
しかし、大会を２年後に控えた開催国は、マグニチュード8.5の大地震に見舞われる。5000人以上の死者が出て、一時は開催返上も検討された。だがチリ協会のカルロス・ディトボルン会長は敢然と宣言した。
「我々には何もない。だからこそすべてを捧げようじゃないか」
チリ代表は、首都サンティアゴで６万6660人を収容するナショナル・スタジアムでグループリーグ（GL）を戦ったので、毎試合６万5000人を超える観客が集まった。この大会からGL後のプレーオフは廃止され、勝点が並んだ場合は得失点差で順位が決められることになった。
幸先良く初戦でスイスを３−１で下したチリは、ノックアウトステージへの進出をかけてイタリアと対戦する。イタリアは、前回ブラジル代表の優勝メンバーで大会後にミランへ移籍したジョゼ・アルタフィーニ（ブラジル代表ではマゾーラ）や、1957年当時の世界最高額でユベントスに加入した元アルゼンチン代表のオマール・シボリらをチームに加え、豪華ラインナップを揃えていた。
だが、試合は最初から荒れまくった。開始８分には、チリのオノリーノ・ランダが、イタリアのファウスト・モーラを蹴飛ばし、その報復に出たジョルジョ・フェッリーニが退場宣告を受ける。
さらに主審の背後ではチリのレオネル・サンチェスが、ボクサーだった父親譲りの左フックでイタリアのウンベルト・マスキーオの鼻を折るが、目の前で見ていた副審が報告を怠りプレーは続行。逆に納得のいかないイタリアのマリオ・ダヴィドが悪質なタックルを仕掛けて、チームでは２人目の退場となってしまった。
両チームのメンバーがピッチ上で入り乱れる戦闘が繰り広げられながら、イタリアだけが前半で２人の退場者を出した試合は、さすがに終盤に２得点したチリが勝利する。
チリは大会前の４年間で29戦して７勝しかできていなかった。しかし、フェルナンド・リエラ監督が若い選手たちを組織的にまとめ、熱狂的な声援を背に、判定も味方につけて快進撃を見せる。GLを２位で通過すると、準々決勝ではソ連に２−１で競り勝ってベスト４進出を果たすのだった。