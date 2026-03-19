矢沢永吉、初のポップアップストア開催決定！バラエティ豊かなオリジナルアイテムを販売予定

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矢沢永吉による伝説級のライブ『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME Do It! YAZAWA2025』のBlu-ray＆DVDのリリースを記念して、初のポップアップストア『EIKICHI YAZAWA POP-UP STORE DIAMOND MOON HARAJUKU』を開催することが決定した。

■デジタルキャンペーンを開催予定

新しいカルチャーを世界に発信し続ける街・原宿に、矢沢永吉オフィシャルストア『DIAMOND MOON』が期間限定でオープン。店内には、2025年に実施された東京ドーム公演にまつわる展示や多数のインスタレーションが設置され、本ストアのために企画されたバラエティ豊かなオリジナルアイテムの販売が予定されている。

初のポップアップストア開催を記念して、35thアルバム『I believe』を応募者全員が専用のサイト上でライブラリに追加すると、“オリジナル待ち受け画像”を入手できる（対象：Apple・Spotify）デジタルキャンペーンを開催予定。会場に設置される予定のQRコードなどからアクセス可能。すでにライブラリ追加済の方も応募可能となる。

■イベント情報

『EIKICHI YAZAWA OFFICIAL POP-UP STORE DIAMOND MOON HARAJUKU』

04/01（水）～04/12（日）東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

■関連リンク

ポップアップストア特設サイト

https://e-yazawa-doit-tokyodome.com/