「日経225ミニ」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限7806枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7806枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7806( 7806)
バークレイズ証券 3322( 3322)
SBI証券 7693( 3185)
楽天証券 6207( 1943)
ソシエテジェネラル証券 1526( 1526)
松井証券 577( 577)
フィリップ証券 473( 473)
マネックス証券 418( 418)
三菱UFJeスマート 832( 370)
JPモルガン証券 149( 149)
日産証券 119( 119)
インタラクティブ証券 98( 98)
ゴールドマン証券 59( 59)
ドイツ証券 41( 41)
岩井コスモ証券 6( 6)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 396( 396)
ソシエテジェネラル証券 223( 223)
フィリップ証券 103( 103)
SBI証券 182( 90)
日産証券 73( 73)
楽天証券 84( 60)
松井証券 58( 58)
マネックス証券 33( 33)
JPモルガン証券 19( 19)
ドイツ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 26( 12)
インタラクティブ証券 11( 11)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 220399( 220399)
ソシエテジェネラル証券 103502( 103502)
バークレイズ証券 56985( 56985)
SBI証券 108851( 42687)
楽天証券 63073( 28937)
松井証券 28844( 28844)
日産証券 12532( 12532)
ビーオブエー証券 10473( 10473)
三菱UFJeスマート 15515( 10011)
サスケハナ・ホンコン 8038( 8038)
マネックス証券 6105( 6105)
JPモルガン証券 5788( 5788)
モルガンMUFG証券 3859( 3859)
ゴールドマン証券 3215( 3213)
みずほ証券 3007( 3007)
フィリップ証券 2179( 2179)
インタラクティブ証券 1321( 1321)
野村証券 890( 890)
ドイツ証券 712( 712)
大和証券 697( 697)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース