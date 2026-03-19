「日経225ミニ」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万5798枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5798枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15798( 9298)
ソシエテジェネラル証券 7595( 7095)
バークレイズ証券 3995( 3995)
SBI証券 4499( 1851)
楽天証券 3826( 1000)
松井証券 596( 596)
インタラクティブ証券 571( 571)
マネックス証券 321( 321)
フィリップ証券 318( 318)
三菱UFJeスマート 524( 236)
JPモルガン証券 98( 98)
日産証券 91( 91)
ゴールドマン証券 36( 36)
立花証券 12( 12)
ドイツ証券 11( 11)
光世証券 5( 5)
シティグループ証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 132( 132)
ソシエテジェネラル証券 129( 129)
フィリップ証券 70( 70)
SBI証券 172( 62)
楽天証券 62( 44)
マネックス証券 35( 35)
松井証券 26( 26)
インタラクティブ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 27( 13)
日産証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
ドイツ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 179902( 179893)
ソシエテジェネラル証券 146850( 146843)
バークレイズ証券 66254( 66254)
松井証券 26579( 26579)
SBI証券 67084( 23638)
楽天証券 46436( 23052)
日産証券 15689( 15689)
サスケハナ・ホンコン 15177( 15177)
三菱UFJeスマート 14130( 8970)
JPモルガン証券 8811( 8811)
ゴールドマン証券 8225( 8167)
モルガンMUFG証券 7109( 7096)
ビーオブエー証券 6758( 6758)
SMBC日興証券 5774( 5730)
みずほ証券 5080( 5067)
マネックス証券 4990( 4990)
野村証券 4772( 4652)
BNPパリバ証券 4196( 4196)
広田証券 2017( 2017)
フィリップ証券 1894( 1894)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース