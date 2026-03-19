「TOPIX先物」手口情報（19日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万1415枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万1415枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11415( 11415)
ABNクリアリン証券 10321( 10321)
バークレイズ証券 6845( 6845)
ビーオブエー証券 3672( 3672)
BNPパリバ証券 2301( 2301)
ゴールドマン証券 2581( 2145)
UBS証券 1208( 1208)
JPモルガン証券 1203( 1203)
モルガンMUFG証券 1021( 1021)
サスケハナ・ホンコン 968( 968)
SBI証券 690( 672)
シティグループ証券 663( 659)
日産証券 647( 647)
インタラクティブ証券 145( 145)
HSBC証券 114( 114)
ドイツ証券 78( 78)
野村証券 38( 38)
SMBC日興証券 23( 23)
みずほ証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 22( 18)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース