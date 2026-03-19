「日経225先物」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限9227枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9227枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9227( 9213)
ソシエテジェネラル証券 5286( 5286)
バークレイズ証券 4721( 4721)
SBI証券 1616( 1066)
モルガンMUFG証券 999( 971)
松井証券 800( 800)
ゴールドマン証券 851( 797)
サスケハナ・ホンコン 781( 781)
ビーオブエー証券 648( 610)
楽天証券 1008( 596)
日産証券 578( 578)
インタラクティブ証券 471( 471)
JPモルガン証券 467( 467)
UBS証券 343( 341)
三菱UFJeスマート 278( 232)
HSBC証券 300( 210)
フィリップ証券 177( 177)
シティグループ証券 151( 151)
ドイツ証券 134( 134)
みずほ証券 96( 96)
BNPパリバ証券 178( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 105( 105)
ソシエテジェネラル証券 81( 81)
楽天証券 38( 28)
日産証券 11( 11)
松井証券 11( 11)
SBI証券 11( 7)
マネックス証券 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース