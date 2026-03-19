「日経225先物」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万9327枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9327枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19327( 16529)
ソシエテジェネラル証券 11344( 9839)
バークレイズ証券 5762( 5547)
モルガンMUFG証券 3542( 2963)
サスケハナ・ホンコン 2886( 2842)
JPモルガン証券 3257( 2482)
野村証券 6039( 2019)
ゴールドマン証券 2663( 1820)
SBI証券 2834( 1799)
みずほ証券 2556( 1396)
インタラクティブ証券 1263( 1263)
ドイツ証券 1006( 1006)
BNPパリバ証券 1494( 976)
ビーオブエー証券 1312( 903)
日産証券 801( 677)
松井証券 676( 676)
楽天証券 748( 560)
大和証券 551( 416)
フィリップ証券 377( 377)
三菱UFJeスマート 383( 359)
SMBC日興証券 866( 0)
UBS証券 769( 0)
シティグループ証券 333( 0)
三菱UFJ証券 28( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 65( 65)
松井証券 9( 9)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 13( 7)
SBI証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 5( 3)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
証券ジャパン 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース