中国の科学者、全く新しいミトコンドリアカプセル移植技術を開発

中国科学院広州生物医学・健康研究院によると、同研究院は最近、広州医科大学など複数の機関と共同で、健康なミトコンドリアを「梱包」した新たな高効率ミトコンドリアカプセル移植技術を開発し、世界で初めて細胞や組織への安全で効率的な「配送」を実現しました。

このミトコンドリアカプセル移植技術はパーキンソン病やミトコンドリアDNA枯渇症候群などの病気の症状を改善できます。この研究は再生医学分野において新たな「細胞小器官（オルガネラ）治療」戦略を提案し、ミトコンドリア機能障害による多くの病気、例えばミトコンドリア遺伝病、神経変性疾患などに対する全く新しい治療のアプローチを切り開きました。関連の研究成果は3月18日に国際学術誌「セル」に掲載されました。

この研究は効率的で安全なミトコンドリア移植の技術体系を確立したのみならず、「細胞小器官治療」分野における画期的な成果であり、将来的には健康な細胞小器官（例えばミトコンドリア）を「薬物」として直接患者の体内に「投与」し、病変組織や病変器官の機能を修復することが可能となります。（提供/CGTN Japanese）