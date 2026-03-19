北山宏光、新アーティスト写真公開 レーベル移籍第1弾シングル収録曲＆制作陣も
歌手・俳優の北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、4月22日にシングル「ULTRA」（読み：ウルトラ）をリリースする。それに先立って、アートワーク、収録曲、特設サイトが公開された。
【画像】ポニーキャニオン＆TOBE、新規レーベル「RED ON」ロゴ
北山は、昨年12月に「ポニーキャニオン」と「TOBE」の共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」へのレーベル移籍を発表。本作は「RED ON」からリリースされる第1弾作品となる。
新アーティスト写真は、青空の中でピンクと白の衣装をまとった北山がたたずむ爽やかなビジュアルとなっている。ジャケット写真は、いずれの形態も青空の中でほほ笑む少女が映し出されており、タイトルとアーティスト名は手書き風の文字で描かれている。表題曲「ULTRA」は大切な人へのまっすぐな想いをつづった心温まるラブソングであり、作品全体を通して描かれる愛や未来の象徴として子どもがビジュアルにも起用されている。
収録曲は、表題曲「ULTRA」のほか、全形態の2曲目に新曲「タイムトラベラ」、さらに通常盤の3曲目に新曲「11:11」（読み：イレブンイレブン）が収録される。あわせて各楽曲の制作陣も公開された。
「タイムトラベラ」の作詞は北山が自ら務め、作曲・編曲は今作の表題曲「ULTRA」や「COMIC」などこれまでの楽曲も手掛けている藤家和依／KNOTmanが担当。「11:11」は作詞をSHUN／Jua、作曲をSHUN／Jua／Melo、編曲をMeloが担当しており、北山のほか、3人のアーティストが参加したフィーチャリング楽曲となっている。それぞれ異なる雰囲気を持つ楽曲がそろい、聴き応えのある渾身のシングルに仕上がっている。
また、店舗別の購入特典の絵柄も公開された。特典はいずれも先着で数量に限りがある。
【画像】ポニーキャニオン＆TOBE、新規レーベル「RED ON」ロゴ
北山は、昨年12月に「ポニーキャニオン」と「TOBE」の共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」へのレーベル移籍を発表。本作は「RED ON」からリリースされる第1弾作品となる。
収録曲は、表題曲「ULTRA」のほか、全形態の2曲目に新曲「タイムトラベラ」、さらに通常盤の3曲目に新曲「11:11」（読み：イレブンイレブン）が収録される。あわせて各楽曲の制作陣も公開された。
「タイムトラベラ」の作詞は北山が自ら務め、作曲・編曲は今作の表題曲「ULTRA」や「COMIC」などこれまでの楽曲も手掛けている藤家和依／KNOTmanが担当。「11:11」は作詞をSHUN／Jua、作曲をSHUN／Jua／Melo、編曲をMeloが担当しており、北山のほか、3人のアーティストが参加したフィーチャリング楽曲となっている。それぞれ異なる雰囲気を持つ楽曲がそろい、聴き応えのある渾身のシングルに仕上がっている。
また、店舗別の購入特典の絵柄も公開された。特典はいずれも先着で数量に限りがある。