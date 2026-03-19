ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が19日、6月3日に14枚目となるニューシングルを発売すると発表した。

昨年6月以来、約1年ぶりの新曲は「FireWorks」と「まっぴらだってば！」の両A面シングル。

「FireWorks」は「湘南乃風」のメンバーであるSHOCK EYEの作詞作曲で草野将史が編曲を担当。「まっぴらだってば！」は西野蒟蒻が作詞、山崎真吾が作曲・編曲となっている。

また、配信でリリースされていた「シークレットサマー」「純愛クラッシャー」もアディショナルトラックとして収録される。

「FireWorks」は20日に千葉県千葉市の幕張メッセ国際展示場で開催する「Hello！Project ひなフェス2026」で初披露の予定。また、同日午後8時30分にグループの公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオ（MV）も公開される。

メンバーの西村乙輝（15）は長期療養中だったために作品には参加していないが、20日の初披露では一緒にパフォーマンスを行う予定。発売を記念したイベントなどにも参加する予定だという。