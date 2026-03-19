83年組アイドル“お神セブン”アラ還ライブ決定 森尾由美「青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら」
1983年にデビューした大沢逸美、桑田靖子、小林千絵、徳丸純子、木元ゆうこ、森尾由美、松本明子によるグループ“お神セブン”が、8月22日に東京・シアター1010で自主企画イベント『83年組アイドル アラ!?還ライブ』を開催することが決定した。3年ぶり3度目の開催となる。
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“お神セブン”は同期7人で結成。アイドル黄金期の中で「不作の83年組」と呼ばれた世代ながら、「心はアイドル」を掲げ活動を続けてきた。2018年にはデビュー35周年記念イベントを開催し、デビュー曲や80年代ヒット曲メドレーを披露。2日間3公演で1000人超を動員した。2023年にも40周年イベントを実施しており、今回が3度目の公演となる。
今年は大沢、森尾、松本が還暦を迎える節目の年。「デビュー45周年まで待てない。メンバーが元気に動けるうちに集まろう！」という思いから開催が決定した。
森尾は「不作と言われた83年組アイドルの私たちもなんと平均年齢60歳。アラ還になってもパワフルなステージを同じ青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら最高です」とコメント。松本も「デビュー当時は夢にも思っていなかったが、ここ数年ずっとやりたいと思っていた」と意欲を語っている。
公演には、海外在住のため欠席する徳丸以外の大沢、桑田、小林、木元、森尾、松本の6人が出演予定。
●公演詳細
・公演名：83年組アイドル アラ!?還ライブ
・日時：2026年8月22日（土）
（1）開演 正午 （2）開演 午後4：00
・会場：シアター1010（東京・北千住）
・チケット：全席指定7500円（当日8000円）
・発売：6月予定
●出演者コメント
・大沢逸美
60年に一度巡ってくる「丙午」の年に生まれ、節目となる2026年に、デビュー同期のメンバー『お神セブン』で、３度目のライブイベントを開催出来る歓びをファンの皆さまと共に分かち合いたい！不作と言われたアイドルも、花のアラ還世代となりました。どうぞ応援して下さい！
・桑田靖子
デビューから43年後、デビュー同期と同じステージに立ち、また皆さんにお会い出来るなんて、とても幸せです。《不作と言われた私達》今では笑って言えますが、当時は、、、どれほど悔しかったでしょう。だからこその《今の私達》なのかも、しれませんね。ありがたいことです。素晴らしいみんな、本当に素敵なんです。お互いを受け入れ、意見の違いも性格の違いも、理解して、再会して重ねてきた13年の月日はとてもあたたかなものでした。
逸美は、自分にも厳しいからこその優しさのあるひと。プロとしての意識や誇りを真っ直ぐに見せてくれます。千絵は、どんな時も面白い。そんな千絵の作ってくれる空気はいつもとてもとても平和です。ゆうこは、いつも新しいものや知らない事へのチャレンジを楽しんでいる。見ているとワクワクします。由美は、どんな時も全体をよく見ていてくれて、自分の事よりもみんなの気持ちを受け止め形にしようとしてくれるみんなのプロデューサーです。あっこは、ご存知の通り！あったかくて朗らかで、誰もを笑顔にしてくれるエネルギーで溢れています。私は、同期の中でも1番歳下の末っ子。みんなの後ろ姿を見ては、また頑張ろうといつも思わせてもらっている幸せものです。あなたの周りにもきっと色んなひとがいて、あなたが誰かを幸せにしたり、あなたを支えてくれたり、、 人生って面白いもの、ですよね。純子は、アメリカ在住の為、残念ながら参加出来ませんが 今回の7人目は、このイベントに参加してくださるあなた！ あなたのアラ還もぜひご一緒にお祝いさせてくださいね。8月22日にお愛しましょう。
・小林千絵
前年デビューアイドルの驚異的な人気の煽りを受け、まったく出る幕ナシだった不遇83 年組アイドル（涙）。でも、そんな不遇が逆に「同期の絆」を生み、40年以上経った今も強い絆で結ばれている私たち。人生をひと周りし、“アラ還”の歳になっても、励まし合い、手を合わせて同じステージに立てることを本当に幸せだと思っています。人生望むようにいかないけど、だからこそ掴めるものがある。観られる景色がある。伝えられる何かがある。そう思っています。同じ時代を踏ん張って生きてきた同世代の皆さんと一緒に”アラ還”をお祝いしたいです。そして元気と勇気をお届け出来たらと思っています。一緒に楽しみましょう！
・木元ゆうこ
アイドルも気づけばアラ還。でも心はアイドル、そして挑戦中！ 歳を重ねた分だけ転んで笑ってその全部が今の私たち。懐かしさだけでなく、今の熱量を感じてもらえるライブ！ 無理はできませんが準備運動は欠かさず（笑）、本気で挑みます。老いも若きも共に時を超え、昭和と今を行き来する楽しい時間をご用意しています。アラ還！ まだまだこれからを体感しにきてください。
・森尾由美
不作と言われた83年組アイドルの私たちもなんと平均年齢60歳。過去のライブも自分たち発信で開催したとおり今回もアラ還のお祝いを自分たちでしちゃいます！
アラ還になってもパワフルなステージを同じ青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら最高です。
一緒に当時に戻って楽しみませんか！
・松本明子
ひのえうま還暦年女の記念すべき年に、83年同期のお神セブンの皆んなと「アラ還ライブ」が出来るなんて、デビュー当時は夢にも思っていませんでした！ でもここ数年心のどこかでやりたい一心でした！千絵ちゃん、ゆうこと組んだCHAYまんねんシスターズの自主ライブを繋いで来て良かった！ お神セブン、アラ還ライブへの道が私の夢でした！ ウマくいく年！ひのえウーマンにあやかって、パワー全開で頑張ります！ 不作のアイドルと言わせません！
【写真】「かわいい」「大きくなりましたね〜」森尾由美が披露した“ままごと”を楽しむ孫娘
“お神セブン”は同期7人で結成。アイドル黄金期の中で「不作の83年組」と呼ばれた世代ながら、「心はアイドル」を掲げ活動を続けてきた。2018年にはデビュー35周年記念イベントを開催し、デビュー曲や80年代ヒット曲メドレーを披露。2日間3公演で1000人超を動員した。2023年にも40周年イベントを実施しており、今回が3度目の公演となる。
森尾は「不作と言われた83年組アイドルの私たちもなんと平均年齢60歳。アラ還になってもパワフルなステージを同じ青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら最高です」とコメント。松本も「デビュー当時は夢にも思っていなかったが、ここ数年ずっとやりたいと思っていた」と意欲を語っている。
公演には、海外在住のため欠席する徳丸以外の大沢、桑田、小林、木元、森尾、松本の6人が出演予定。
●公演詳細
・公演名：83年組アイドル アラ!?還ライブ
・日時：2026年8月22日（土）
（1）開演 正午 （2）開演 午後4：00
・会場：シアター1010（東京・北千住）
・チケット：全席指定7500円（当日8000円）
・発売：6月予定
●出演者コメント
・大沢逸美
60年に一度巡ってくる「丙午」の年に生まれ、節目となる2026年に、デビュー同期のメンバー『お神セブン』で、３度目のライブイベントを開催出来る歓びをファンの皆さまと共に分かち合いたい！不作と言われたアイドルも、花のアラ還世代となりました。どうぞ応援して下さい！
・桑田靖子
デビューから43年後、デビュー同期と同じステージに立ち、また皆さんにお会い出来るなんて、とても幸せです。《不作と言われた私達》今では笑って言えますが、当時は、、、どれほど悔しかったでしょう。だからこその《今の私達》なのかも、しれませんね。ありがたいことです。素晴らしいみんな、本当に素敵なんです。お互いを受け入れ、意見の違いも性格の違いも、理解して、再会して重ねてきた13年の月日はとてもあたたかなものでした。
逸美は、自分にも厳しいからこその優しさのあるひと。プロとしての意識や誇りを真っ直ぐに見せてくれます。千絵は、どんな時も面白い。そんな千絵の作ってくれる空気はいつもとてもとても平和です。ゆうこは、いつも新しいものや知らない事へのチャレンジを楽しんでいる。見ているとワクワクします。由美は、どんな時も全体をよく見ていてくれて、自分の事よりもみんなの気持ちを受け止め形にしようとしてくれるみんなのプロデューサーです。あっこは、ご存知の通り！あったかくて朗らかで、誰もを笑顔にしてくれるエネルギーで溢れています。私は、同期の中でも1番歳下の末っ子。みんなの後ろ姿を見ては、また頑張ろうといつも思わせてもらっている幸せものです。あなたの周りにもきっと色んなひとがいて、あなたが誰かを幸せにしたり、あなたを支えてくれたり、、 人生って面白いもの、ですよね。純子は、アメリカ在住の為、残念ながら参加出来ませんが 今回の7人目は、このイベントに参加してくださるあなた！ あなたのアラ還もぜひご一緒にお祝いさせてくださいね。8月22日にお愛しましょう。
・小林千絵
前年デビューアイドルの驚異的な人気の煽りを受け、まったく出る幕ナシだった不遇83 年組アイドル（涙）。でも、そんな不遇が逆に「同期の絆」を生み、40年以上経った今も強い絆で結ばれている私たち。人生をひと周りし、“アラ還”の歳になっても、励まし合い、手を合わせて同じステージに立てることを本当に幸せだと思っています。人生望むようにいかないけど、だからこそ掴めるものがある。観られる景色がある。伝えられる何かがある。そう思っています。同じ時代を踏ん張って生きてきた同世代の皆さんと一緒に”アラ還”をお祝いしたいです。そして元気と勇気をお届け出来たらと思っています。一緒に楽しみましょう！
・木元ゆうこ
アイドルも気づけばアラ還。でも心はアイドル、そして挑戦中！ 歳を重ねた分だけ転んで笑ってその全部が今の私たち。懐かしさだけでなく、今の熱量を感じてもらえるライブ！ 無理はできませんが準備運動は欠かさず（笑）、本気で挑みます。老いも若きも共に時を超え、昭和と今を行き来する楽しい時間をご用意しています。アラ還！ まだまだこれからを体感しにきてください。
・森尾由美
不作と言われた83年組アイドルの私たちもなんと平均年齢60歳。過去のライブも自分たち発信で開催したとおり今回もアラ還のお祝いを自分たちでしちゃいます！
アラ還になってもパワフルなステージを同じ青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら最高です。
一緒に当時に戻って楽しみませんか！
・松本明子
ひのえうま還暦年女の記念すべき年に、83年同期のお神セブンの皆んなと「アラ還ライブ」が出来るなんて、デビュー当時は夢にも思っていませんでした！ でもここ数年心のどこかでやりたい一心でした！千絵ちゃん、ゆうこと組んだCHAYまんねんシスターズの自主ライブを繋いで来て良かった！ お神セブン、アラ還ライブへの道が私の夢でした！ ウマくいく年！ひのえウーマンにあやかって、パワー全開で頑張ります！ 不作のアイドルと言わせません！