『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念イベントビジュアル公開 声優ほかハンバートハンバートら勢11人の出演者など詳細発表
テレビアニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』（このすば）アニメ10周年記念イベントのビジュアルと出演者などの詳細情報が発表された。
【画像】カラフルでかわいい！「このすば」10周年イベントチケット特典グッズ
イベントは7月26日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールにて、昼の部と夜の部の二部制で開催。昼の部、夜の部ともに、総勢11人のキャスト、アーティストが出演する。先行解禁されていた福島潤、雨宮天、高橋李依、茅野愛衣、Machicoの出演に加え、原紗友里、稲田徹、諏訪彩花、豊崎愛生、ハンバートハンバートの出演が決定。さらに昼の部では西田雅一、夜の部では高尾奏音が出演。MCは百花繚乱が務める。
きょう19日よりプレオーダー受付も開始となった。チケットは通常チケットに加えて、グッズ付きチケットも販売。昼の部はスペシャルサコッシュ、夜の部はスペシャルキーホルダーがつく。プレオーダー受付の期間は4月1日午後11時59分までとなっている。
【画像】カラフルでかわいい！「このすば」10周年イベントチケット特典グッズ
イベントは7月26日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールにて、昼の部と夜の部の二部制で開催。昼の部、夜の部ともに、総勢11人のキャスト、アーティストが出演する。先行解禁されていた福島潤、雨宮天、高橋李依、茅野愛衣、Machicoの出演に加え、原紗友里、稲田徹、諏訪彩花、豊崎愛生、ハンバートハンバートの出演が決定。さらに昼の部では西田雅一、夜の部では高尾奏音が出演。MCは百花繚乱が務める。
きょう19日よりプレオーダー受付も開始となった。チケットは通常チケットに加えて、グッズ付きチケットも販売。昼の部はスペシャルサコッシュ、夜の部はスペシャルキーホルダーがつく。プレオーダー受付の期間は4月1日午後11時59分までとなっている。
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