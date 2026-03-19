WBC(ワールドベースボールクラシック)はベネズエラがアメリカを下し、初めて世界一の称号を手にしました。

数々の熱戦が繰り広げられたWBCの思い出のアイテムがニューヨークのクーパーズタウンにあるアメリカ野球殿堂博物館に展示されることが日本時間19日、発表されました。

展示されるものは優勝国ベネズエラから、大会MVPにも選ばれたマイケル・ガルシア選手が決勝で着用していたヘルメットやエウヘニオ・スアレス選手が同点の9回に決勝打となる2塁打を放った際に着用していたグローブ。破れたグローブには激戦の跡がついています。

さらにキャプテンとしてチームを支えたサルバドール・ペレス選手が着用した、ベネズエラの国旗のカラーを用いてデザインされたキャッチャー用品一式や守護神として9回のマウンドに立ったダニエル・パレンシア投手が履いていたシューズも見る事が出来ます。

また、今大会で大躍進を見せベスト4に進んだイタリアからメキシコ戦で1試合3本塁打の驚異的な記録を作ったビニー・パスカンティーノ選手のバットが展示されます。