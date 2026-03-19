カナダで女子世界選手権

カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで18日（日本時間19日）に行われ、日本代表のロコ・ソラーレはイタリアを8-6、スウェーデンを8-2で下して通算6勝2敗とした。サード吉田知那美のイタリア戦のショットに賛辞が相次いでいる。

17日（同18日）のスコットランド戦に敗れたロコ・ソラーレ。連敗は避けたいイタリア戦で、吉田知がスーパーショットを披露した。

第4エンド（E）、アイスの状態を読み切った1投は最後に大きく曲がって狙い通りの位置に止まった。

このショットが効いて、日本はこのエンドに3得点。世界カーリング連盟公式Xが「なんてフィニッシュだ！ チナミ・ヨシダのドローショットがガードの右後ろから潜り込み、日本は第4エンドで大量得点を獲得した」として実際のプレー動画を投稿すると、日本人ファンからも感嘆の声が漏れる。

Xには「こんなに曲がるんだ 氷を読む力すごいな」「これ マジで凄いんよ」「凄すぎ」「すばらしい」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）