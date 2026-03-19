MOTTERU（モッテル）は、巻取り式のUSB-Cケーブル70cmを内蔵した最大PD30W出力のUSB充電器（MOT-ACPD30C2）を、2026年3月19日（木）より発売します。カラーはアーモンドミルクとペールアイリスの2色。公式オンラインストアでの販売価格は4000円（税込）。

「MOT-ACPD30C2」（ペールアイリス）

記事のポイント 外出中にスマホのバッテリーが低下し、充電しようとしたときにうっかりUSBケーブルを忘れた……ということはありませんか？ そんな人にピッタリなのが、こちらのケーブル一体型のAC充電器です。これ1つで充電可能なので、安心して充電ができます。

本製品は、必要な長さだけ引き出して使える、巻取り式USB-Cケーブル一体型のUSB充電器です。リール式なので、ケーブルを好きな長さで止められて邪魔になりません。

また、20000回以上の巻き取り試験と10000回以上のケーブル屈曲試験をクリア。安心して毎日使えるよう、耐久性にもこだわっています。

次世代半導体「GaN（窒化ガリウム）」を採用し、スマートフォンやノートPCへの充電も最大PD30W出力でスピーディに充電できます。

一体型ケーブルに加え、USB-Cポートをもう1つ搭載し、2台同時充電（※）にも対応。手持ちのケーブルを使えば、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを同時に充電できます。

※2台同時使用時は合計最大最大15W。

MOTTERU（モッテル） USB-Cケーブル一体型USB充電器（MOT-ACPD30C2） 発売日：2026年3月19日 実売価格：4000円（税込）

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