「選べなくて、3色イロチ買い！」【しまむら戦利品】マニアの「イチ押しトップス」

春コーデでヘビロテできるアイテムは、イロチ買いも視野に入れたいところ。【しまむら】なら手に取りやすい価格でGETできそう。そこで今回は、しまラーがイロチ買いしたというトップスをご紹介します。着まわしやすく、デイリーに活躍してくれそうです。

イロチ買い必至！？ リブカーディガン

【しまむら】「ムジリブVネックカーディガン」\1,639（税込）

@blackbunny____さんが「ホントにホントに選べなくて、3色イロチ買い」したという、シンプルで着まわしやすそうなリブカーディガン。程よく体に沿うシルエットとすっきりしたVネックラインで、きれいめにもカジュアルにも合わせやすい一枚です。ゴールドカラーのボタンもポイント。「キチンと感ありつつ、お洒落感あってかなり高見え」するのだとか。

一点投入でコーデのトレンド感がアップ

【しまむら】「シアードットトップス」\1,089（税込）

細かなドット柄とシアー素材が印象的な、春にぴったりなトップス。落ち着いたカラーなら大人世代も取り入れやすく、程よい透け感がコーデに軽やかさをプラスしてくれそうです。「イロチ買いして正解」と@blackbunny____さんもお気に入りの様子。カーディガンやスウェットトップスのインナーにして、コーデのおしゃれ度をワンランクあげてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@blackbunny____様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M