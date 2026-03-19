ＷＢＣを国内独占配信した動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」は１９日、第６回 ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）に挑みベスト８で大会を終えた侍ジャパンの連覇を目指した戦いと重圧の裏側を記録したドキュメンタリー映画「戦いの向こう 侍たちの記録 ２０２６ ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ」を４月中旬から独占配信することを決定し、発表した。

「戦いの向こう 侍たちの記録 ２０２６ ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ」では、前回大会で世界一に輝いた侍ジャパンが、”連覇”という大きな期待を背負い挑んだ今大会に密着。勝ち続けなければならない王者としての重圧の中で、選手たちが何を感じ、どう戦ったのか。その舞台裏に迫る。

ネットフリックスは今回のＷＢＣの日本国内でのライブ配信を行い、現在は全４７試合をアーカイブにて独占配信中。侍ジャパンが挑んだ全試合のほか、１次ラウンド突破をかけたオーストラリアＶＳ韓国の激戦、チェコ代表サトリア投手の代表最終登板など数々のドラマが生まれた東京プールから、今大会のシンデレラチーム・イタリアの躍進や銀河系軍団・ドミニカ共和国の圧倒的な力、王者奪還を狙うアメリカの苦闘や侍ジャパンを破ったベネズエラの進撃などを配信している。

▽三木慎太郎監督 コメント

結果が全ての勝負の世界で、勝ち続ける事がいかに大変なのか。連覇を期待される中、全員が優勝だけを目指して戦ったという紛れもない事実を、その裏側を収めたカメラの映像を通じて見て頂けたらと思っています。