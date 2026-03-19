静岡第一テレビは、４月から夕方のニュース番組「every.しずおか」（月〜金 午後4時45分）を新体制で刷新する。新体制では、「news zero」メインキャスターの藤井貴彦アナウンサー（５４）が火曜コメンテーターとしてレギュラー出演。静岡のニュースや地域の課題について、視聴者に寄り添った“ことば”で、感じ方のヒントを伝える。

番組のコンセプトは「静岡の「？」（ハテナ）が「！」（なるほど）に」。日々の暮らしやニュースの中で生まれる「なぜ？」「どうして？」という疑問を丁寧に掘り下げ、視聴者の「なるほど」につながるニュースを届ける。難しい話題は、わかりやすく。 新しい視点は、ていねいに。 静岡の『今』を知ることが、明日への安心につながる――そんなニュースを届ける。また、視聴者から寄せられる疑問や関心、意見も番組づくりの重要な要素と位置づけ、ニュースを『見るだけ』でなく『一緒に考える』番組として、地域に寄り添った情報発信を行う。

以下は藤井アナのコメント。

４月より「every.しずおか」の火曜レギュラーコメンテーターになりました。皆さんと一緒にいい夕方をつくりながら、皆さんの「？」（ハテナ）を「！」（なるほど）に変えるお手伝いができればと思っております。静岡のニュースは「every.しずおか」。ぜひご覧ください。