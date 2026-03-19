◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 練習日（１９日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

昨年１１月のプロテストに合格した１９歳の松原柊亜（しゅあ、フリー）がプロデビュー戦を迎える。この日は１０番からの９ホールを回り、調整した。「緊張は、そんなにないです」と自然体。「ドライバーの調子がすごく良い。セカンドショットは多分、いい所から打てると思うので、乗せる所をちゃんと考えてやっていきたい」と話した。

オフはアプローチ練習に重点的に取り組んできた。昨季まではグリーン周りで５８度のウェッジを手にすることがほとんどだったが、バリエーションを増やした。「去年のこの試合でも、グリーンを外した時のボギー率が本当に高かった。５４度でワンクッション入れて転がすイメージが出なくて苦手だったけど、練習してきた」という。

ＱＴランクキング５６位の資格で今季をスタートした。推薦出場とマンデー予選会突破でチャンスを広げていく。「全試合出られるわけじゃないので、リランキングに向けて１試合１試合がすごく大事になってくる。予選通過できるように頑張りたい」と意気込みを語った。

◆松原 柊亜（まつばら・しゅあ）２００６年１１月３０日、栃木県鹿沼市出身。１９歳。父の影響で３歳からゴルフを始める。千葉・松戸二中３年時の２１年に全国中学校選手権、日本ウェルネス高２年時の２２年に関東高校選手権で優勝。日本ウェルネススポーツ大に進み、昨年１１月に２度目の挑戦でプロテストに合格。平均飛距離は２５０ヤード。得意クラブは５０度ウェッジ。好きな歌手はＡＫ―６９。趣味はガチャガチャ。１６４センチ。