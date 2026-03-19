9頭身のスタイルを誇る練習生がステージ用の衣装に着替え登場、その圧倒的なスタイルに注目が集まった。

【映像】9頭身の美人姉妹の姉（全身姿も）

3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。

Bチームのメンバーとしてステージに登場したERENA（20歳）は、白のハイソックスを合わせた清廉な衣装で登場。173センチの長身を活かしたその姿に、SNS上では「脚長い！」「スタイルすごいわ」「頭小さい〜」などと絶賛の声が相次いだ。

ERENAは妹がドラマ『相棒』で仲間由紀恵演じる社美彌子の娘・マリア役を務めたり、雑誌『ViVi』モデルとして多方面で活躍するエミリ。姉妹とも9等身という抜群のスタイルを誇っている話題の美人姉妹だ。

前回の審査で見えないと言われていた「自分の色」を出すため、彼女は並々ならぬ覚悟でこの日に臨んでいた。ステージ上での意気込みを問われると、ERENAは「私は前回見えないと言われていた、自分の色と個性を、今回のパフォーマンスを通して、お見せしたいと思います」と真っ直ぐな瞳で宣言。合宿中には「何ができていないのかもそこまで明確にわからない」と涙を流しパンクした状態にまで追い込まれた彼女だったが、本番では「今回のパフォーマンスを見せて」という審査員への挑戦状とも取れる力強いパフォーマンスを披露していた。