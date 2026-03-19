鳥海高太朗さんが、朝霧高原の人気施設を大満喫絶品グルメも登場します。



（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗氏）

ここからは私･鳥海がお伝えします。



きょう(3月19日)も気温が高くなりましたが、だんだんと出かけるのに気持ちがいい季節となってきました。



ということで、今回は、富士山を正面に眺めながら大自然を満喫できるこの春おすすめの朝霧高原の人気スポットを紹介したいと思います。





そこは以前から行きたい！と思っていた場所なんですが、なかなか機会がなくて、今回、初めて行くことができましたが、様々な体験ができて、思わず興奮してしまいました。そんな私の“初めての体験”をご覧ください。（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗氏）「きょうは富士宮市の朝霧高原の方に来ております。こちら後ろに富士山が雪をかぶって本当に素敵な光景なんですけど、きょうはですね、ちょっとぼく初めて訪れるんですが、こちらの『まかいの牧場』の方に行きまして、動物とふれあったりとかおいしいものを食べて過ごしたいと思います。じゃあ行ってきます。」今回、春にぴったりの体験を求めてやってきたのは、朝霧高原にある県民のみなさんにはおなじみの「まかいの牧場」。富士山を正面に望むロケーションを生かした「グランテラス」の整備やレストランを中心とした施設の大規模なリニューアルにより、「一日中滞在して遊び尽くせる体験フィールド」に進化しています。そんな、｢まかいの牧場｣で、今回はさまざまな体験にチャレンジしてきました富士山をバックにまるで空を飛んでいるかのような写真が撮れる話題のフォトスポットや…。（鳥海 高太朗氏）「たのし～い！」さらに、大人気レストランの季節限定グルメも登場。（鳥海 高太朗氏）「満足度MAX状態」｢every.LIfe｣は富士山の絶景とともに楽しむ一日たっぷり満喫できる春の｢まかいの牧場｣の魅力を紹介します。富士山のふもとに広がる｢まかいの牧場｣。広大な自然の中で動物とのふれあいやグルメ、アクティビティが楽しめる人気の施設です。園内には思わず写真を撮りたくなるフォトスポットも充実しています。その中でまず最初に訪れたいのが…。（まかいの牧場 井出 紗由美さん）「こちらがですね…」（鳥海 高太朗氏）「何ですかこれ？」（まかいの牧場 井出 紗由美さん）「ハイジのブランコといいます」（鳥海 高太朗氏）「ハイジのブランコ」（まかいの牧場 井出 紗由美さん）「こちらとてもすごい人気で、富士山より高く飛んでいる画が撮れブランコになっています」（鳥海 高太朗氏）「すごい高さですよね」（まかいの牧場 井出 紗由美さん）「高さ7メートルほどあります」（鳥海 高太朗氏）「7メートル」（まかいの牧場 井出 紗由美さん）「海外からも、このブランコ目当てに来るお客さんもたくさんいますね」（鳥海 高太朗氏）「ちょっと僕乗っちゃっていいですかね？きょうは乗ります」この「ハイジのブランコ」は、富士山とともに、広い園内を眺めながら楽しめる絶景スポット。（鳥海 高太朗氏）「結構すごい。おお～すごい楽しい」まるで富士山より高く飛んでいるかのような写真が撮れる、まさに“映え”を楽しめる体験でおすすめです。続いてやってきたのは「羊の家」。（鳥海 高太朗氏）「今こちらに羊がいますけど、これから何かやるんですか？」（まかいの牧場 市川 資己さん）「そうですね、今からこの子の毛を刈らせていただきます」（鳥海 高太朗氏）「結構ふかふかで『じゅうたん』みたいな感じ。これやっぱり刈らないといけないものなんですか？」（まかいの牧場 市川 資己さん）「そうですね。これから夏に向けて羊さんの毛を刈ってあげないと、羊さん毛が伸び続けてしまうので、熱中症とかになってしまうので…」（鳥海 高太朗氏）「ずっとコートを着たような感じの状況で、夏を迎えるのが大変だから、じゃ、もう刈るしかないってことなんですね」（まかいの牧場 市川 資己さん）「そうなんですよ…」暑い夏を乗り切るために行う羊の毛刈り。実は、こちらでは毎年、新入社員が入社式で羊の毛刈りを行っているんです。そんな毛刈りを、今回は特別に私も体験させていただきました。人生初です。（まかいの牧場 市川 資己さん）「なるべく暑くないように肌ギリギリを切っています」（鳥海 高太朗氏）「がんばれ～。すごい。絶対自分じゃできない、プロの技を間近で体験できるって素晴らしいなと思います」さらに10時になると、羊たちが広い放牧場に向かって一斉に走り出します。ここでは羊たちと一緒に放牧の体験もできるんです。（鳥海 高太朗氏）「意外とここまで疲れた。放牧の羊たちが速すぎる。こっちが疲れて息切らしてましたけど…じゃあゆっくりしてね」続いてやってきたのは「食の体験工房」。ここでは、さまざまな食作り体験ができる人気の施設です。（鳥海 高太朗氏）「続いての体験なんですが、私はこれから何の体験をするんですか？」（まかいの牧場 齋藤 槙さん）「バターを作っていただきたいと思います」（鳥海 高太朗氏）「バター！？」（まかいの牧場 齋藤 槙さん）「はい、こちらが材料ですどうぞ」（鳥海 高太朗氏）「バターって、自分で作ったことたぶんないなと。これミルクですよね？」（まかいの牧場 齋藤 槙さん）「この中には牛乳と生クリームが入っています。このカップひたすら振っていただきたいと思います」（鳥海 高太朗氏）「何か入れて…とか作業があるわけじゃなくて、振るだけ？」（まかいの牧場 齋藤 槙さん）「振るだけです。勢いよく振るのがポイントです」（鳥海 高太朗氏）「勢いよく…これ筋トレですかね？」これはとにかく振り続けて作るバター体験。作業はとってもシンプルなので、子どもから大人まで楽しめます。（まかいの牧場 齋藤 槙さん）「だんだん作っていると音が変わってくるので…」（鳥海 高太朗氏）「音が変わる？まだ全然液体ですよ。何も変化が見られない。科学反応が見られない…」（まかいの牧場 齋藤 槙さん）「頑張ってください」（鳥海 高太朗氏）「津川さん、これ、ご夫婦の共同作業でいかがですか？夫婦で協力してやることによっておいしいバターができると思います」振って、振って、振り続けて…10分後…。（まかいの牧場 齋藤 槙さん）「かなりいい音になってきましたね。見せていただいても？こちらでバター完成です」（鳥海 高太朗氏）「終わった。たしかに液体になった」（まかいの牧場 齋藤 槙さん）「よかったら、ふたを開けてみてください」（鳥海 高太朗氏）「こんな感じで」自分で作った世界に1つだけのバター。クラッカーにつけていただきます。（鳥海 高太朗氏）「おいしい。新鮮な感じがしますね」（まかいの牧場 齋藤 槙さん）「できたてほやほやです」できたてのフレッシュな味わいが楽しめるのも手作り体験ならではの魅力です。（鳥海 高太朗氏）「こういった食の体験っていうのが、こんな気軽に簡単にできちゃうんですね。いやあ楽しかったです」さらに、園内では大自然を満喫できるアクティビティも充実。広々とした牧場内を自分で運転しながら進む爽快感抜群のバギー体験。こちらもおすすめですよ。たっぷり遊んだあとはお楽しみのグルメ。やってきたのは2025年7月にリニューアルオープンした「農場レストラン」ここでいただきます。富士山の絶景を見ながらビュッフェ形式で食事を楽しむことができる人気のレストランです。肉料理から野菜まで地元のものを使ったメニューが約50種類並びます。（鳥海 高太朗氏）「さっそく私が食べたいものを集めさせていただきましたが、こちらの『農場レストラン』普通だと一部分が地元の食材を使っているところがよくあるんですが、本当にここまでか？というぐらい、地元の豚肉であったり鶏肉であったりお豆腐であったり、ものすごいこだわりですね」（まかいの牧場 井出 紗由美さん）「静岡県はですね、富士山の恵みがたくさんそろっていますので、おいしいお野菜たくさん食べていただきたいという思いからこちらのレストランを営業しております」そんなこだわりの料理の中から、まずは大好物のからあげをいただきます。音に…気を付けて聴いてみてください。（鳥海 高太朗氏）「サクサク。鶏自体がおいしいし、結構クリスピーですね」（まかいの牧場 井出 紗由美さん）「そうですね。サクサクでとてもジューシーだと思う」富士宮の地鶏を使った柔らかくジューシーな唐揚げで、衣はサックサク。一度食べたら虜になってしまう一品です。続いて春の時期ならではの菜の花が乗った豪華なちらし寿司もいただきました。（鳥海 高太朗氏）「菜の花おいしい」（まかいの牧場 井出 紗由美さん）「菜の花であったり、あと卵はですね地元の卵を使用しております」ここのビュッフェは季節限定のメニューも多いため、いつ来ても旬の味を楽しむこともできます。そして、ここにきたら必ず食べたい！牧場の牛乳を使ったソフトクリームも食べ放題！。（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗氏）「いやあ、きょう本当に初めてこちらにお邪魔しましたけど最高すぎて満足度MAX状態という感じでしたけど、キーポイントは朝に来ること。やはりオープンの直後にくると富士山が綺麗な確率が高いですしブランコも待ち時間が少なかったり遊ぶだけ遊んで早い時間にお昼ご飯を食べるというそういった時間をみなさん過ごしていただけたらと思います」