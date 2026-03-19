お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が18日に自身のアメブロを更新。娘・こうめちゃんの卒園式での様子を報告した。

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この日、小原は「卒園式へいってきます！」と切り出し、事前に「こうめちゃんのセレモニースーツや、ワンピを何着か用意していました」と告白。その中からこうめちゃんが選んだというファッションブランド『H＆M』で購入した「ネイビー ツイード セットアップ」姿を公開し「お姉さんだね」とコメントした。

続けて更新したブログでは、卒園式がホテルで行われたことを明かし「特に緊張する様子もなくリラックス」していたというこうめちゃんの様子を報告。「控室でみんなとわちゃわちゃ パンたべたりオレオもらったりいつもと変わらない子供達」と式典前の和やかな雰囲気を伝えた。

また、卒園式では園児たちが「堂々とパフォーマンスをしました」と述べ、自身については「この数日、泣くだけ泣いたので母、予想よりは泣きませんでした」と心境を告白。「こうめちゃん、すっごく、かわいくて、かっこよかったよ！」と呼びかけた。

最後に「先生方、お友達 ほんとうに今までありがとうございました」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。