元ギャルママモデルの日菜あこが18日に自身のアメブロを更新。娘と人気のパン屋でランチを楽しんだことを報告した。

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この日、日菜は「娘が美味しいパンが食べたい！と言うので『flour＋water』にランチに行ってきました」と報告。「とっても人気なパン屋さんで」「パン4種類＋サラダorスープorスイーツが選べる」とランチコースについて説明した。

続けて、自身はサイドメニューに「玉ねぎのポタージュ」を選んだといい「これがめちゃおいしくてビックリ クリーミーでコクがあるスープにスモークされたゴロゴロベーコンやばかった」と絶賛した。

さらに、焼き立てのパンも堪能したそうで「クロワッサンと食パンが有名らしくてどちらもめちゃ美味しい」とコメント。「おかず系も甘い系もどれもおいしくてパン1個1個も大きくて大満足でした」とつづった。

一方で「人気だから1時間以上待つの覚悟で 人気でランチ並ぶの終了なんて事もあるみたいだから時間に余裕が必須です」と来店時の注意点を呼びかけ、ブログを締めくくった。