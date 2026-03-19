神奈川県の公立小学校の教員の男が学校内で女子児童のスカートの中を盗撮したとして、警視庁に逮捕されました。

撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県の公立小学校の教員・藤井幸太郎容疑者（36）です。

藤井容疑者は今月6日、勤務先の小学校で女子児童のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。

捜査関係者によりますと、今月7日、東京のJR御茶ノ水駅で、女性から「盗撮されたかもしれない」と通報があり、警察官が藤井容疑者のスマートフォンを調べたところ、女子児童の下着が写った画像が見つかったということです。

調べに対し、藤井容疑者は容疑を認めたうえで。

藤井容疑者

「3年くらい前から女性のスカート内を盗撮してきた。100回くらい盗撮した」

公立小学校教員の逮捕に、神奈川県知事は。

神奈川県 黒岩祐治 知事

「子どもたち、そして親御さんに対して、心からお詫びを申し上げたい。本当に情けない限りでありますね」

藤井容疑者のスマホからは、他にも女性を盗撮したとみられる画像が50枚以上見つかっていて、警視庁は余罪を追及しています。