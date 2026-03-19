番組改編会見に出席した読売テレビの福田幸蔵コンテンツ戦略部長（撮影・阪口孝志）

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読売テレビは19日、大阪市の同局で春の番組改編説明会を開催した。

17日（日本時間18日）に終了したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、キー局の日本テレビが日本戦を含む計15試合の中継映像制作を受託したが、動画配信サービス「Netflix（ネットフリックス）」による国内独占配信だった。

田中雅博コンテンツセンター長は、中継について「関西の局としては、ベネズエラ戦で（阪神の）佐藤（輝明）選手や森下（翔太）選手が活躍して注目された。うちが今年、何試合中継できるか分からないが、阪神戦の中継でスター選手が出るところで恩恵はあるだろうと思う」と効果を期待した。

一方で、6月開幕のサッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会では、日テレがグループステージの日本代表戦1試合を含む、計15試合の中継権を獲得している。

田中氏は「WBCの中継はなかったですけど、地上波にチャンネルを回してもらうことがとても大事。大きなスポーツの注目イベントを地上波が向き合っていくことが大切だと思う。W杯を中継することで、我々が盛り上げていかないといけない。相乗効果を狙いながら、日本戦もあるので盛り上げていきたい」と期待していた。