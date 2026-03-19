最終回となる今回は、政治の在り方について語り合った。立憲民主党は公明党と合流して中道改革連合を結成したが、2月の衆院選では大敗を喫した。徐々に参院選が迫る中、今回の敗北をどのように受け止め、どう立ち直ろうとしているのか。高市早苗首相にエールを送りつつ、リベラルの危機、自民党の数の力に警鐘を鳴らす。

【福田淳の対談闊歩】辻元清美（第2回）土井たか子から突然の出馬要請 筑紫哲也の一言で立候補を決心 から続く

辻元 福田さん以前、短い間だけどバーをやってたときがあったよね。知り合いがお客さんで来てくれるから、自分も店にいないとあかんって。それで知り合いにお金払ってもらって飲んでもらうのも悪いって。最後は、自分が気遣ってベラベラしゃべって疲れんねんって言ってた。

福田 そうなんですよ。バーの経営はちょっと業種が違いすぎましたね。エンターテイメントで100万人にどうやって伝えるのかっていう仕事をずっとしてきたので、やっぱり自分には自分に向いた仕事があるんだと痛感しました。ところで、高市さんが総裁になられたとき、同じ女性としてエールを送ったじゃないですか。寛容で優しい社会というのを最近は全然見なかったので、清美さんのあのエールが話題になってちょっと救われた気がしました。そういうことができる人がまだいるんだっていうね。

「※高市早苗氏が自民党新総裁に選出された2025年10月4日、自身のX（旧Twitter）に『対極の私からも、祝意をお伝えします。そして、たとえ意見や考え方が違っても、すべての人の幸福のために力を尽くす、その思いでしっかり熟議しましょう』とポストした」

辻元 これまで私は「あいつは左翼だ」とレッテルを貼られることもあって、違うのにって思うわけですよ。昔は政権を倒すことを目標に、リベラルの女戦士みたいな感じでやってたんだけど、その政治ってちょっと違うなって。自分もされたら嫌だから、攻撃だけをするのは良くないって、あるときから思うようになった。政治っていうのは、辻元清美が大嫌いっていう人までも守るのが政治なの。例えば、靖国参拝に行く、行かないとか、いろんな論争があるじゃない。でも、行く人も含めて政治っていうのはすべてを守らなければいけない。自分に(選挙で)投票してくれる人とか、考えが近い人だけを守るだけでは政治家っていうのは務まらないと思ったわけですよ。

高市さんとは議員になる前からの知り合いで、田原総一朗さんの「朝まで生テレビ」で対極の2人として論争してきたのね。学年も一緒やね。私と高市さんと野田聖子さんは学年一緒。私は“左”と言われて、高市さんは“右”と言われて女性2人で朝生に出ていた。私は西部邁さんをはじめ“右”のそうそうたる男性論客からボコボコにやられて、高市さんは小田実さんとか“左”からボコボコに。それでも2人ともなんとか言い返さなければと、必死にやってたんです。だから、考え方とか立場が違っても、一生懸命、世の中を良くしようという思いは一緒だと思ったから、エールを送ったのね。

撮影・内外タイムス

福田 そんな思いがあったんですね。

辻元 ただ、今回の選挙で自民党は圧勝したでしょ。圧勝したからこそ謙虚にならなくてはいけない。数の力でいろいろ押し切るっていうのはやっぱり心配。トランプ大統領なんかはそのタイプでしょ。そっちの方向に行かないか心配してるの。

福田 自立した日本として、多様な意見をいろいろ取り入れられるようになってほしいですね。

辻元 そうね。私たちはこの前の選挙で大負けしたわけよ。負ける前から負けるっていう雰囲気があったと思うの。よく「敗因は？」って聞かれるんだけど、“高市ブーム”があったとか、SNSで攻撃されたからって答える人がいるんだけど、その一面は確かにある。だけど、私たちの側が、高市さんに疑問を感じている人たちの受け皿になれなかったことが大きな原因だと思うんです。作った受け皿が魅力的ではなかった。自分たちがアップデートできていなかったから、勝てなかった。

私は自由、平等、連帯、平和、持続可能な社会とかに価値がある政治をやりたいと思ってる。でも、古い殻を打ち破って、新しいビジョンやスタイルを生み出さないと滅びていくわけ。昔の平和運動ってすごいダサいし、難しそうで、暗そうで、そのイメージが嫌で、自分たちのムーブメントを生みたいという思いから、ピースボートを作ったのね。やっぱりもう一回、あの時の自分に立ち返ってバージョンアップ、リニューアルしていかないとあかんなって今、思ってるんです。ただ、気持ちがしんどくて。

過去の成功体験だけでは太刀打ちできない

撮影・内外タイムス

福田 今は選挙の直後だからそんなふうに思われるかもしれませんけど、やっぱり社会はバランスを取ってくると思います。民主主義ってたくさんの意見があって、それがいいわけじゃないですか。だから、清美さんみたいな政治家は絶対に必要ですよ。国民民主党なんかは対立構造じゃなくて、具体的な政策を提示して、国民がものを言える状態を作った。それを失いたくないですよね。

辻元 選挙の直後は、30年もやってきてカビが生えてもうあかんのかなって思うぐらい落ち込んでた。そんなとき、福田さんとの共通の友人から、さびたらあかんと。「さびない女」にならないかんって。「ブレない女」とはよく言われるけど、「清美さん、ブレない女もいいんだけど、さびない女で」って言われたの。

福田 ブレない、さびない、いいじゃないですか。みんな同じように年を取っていくけれど、後輩だとか周りの意見を聞いている人って必ずアップデートされるんですよ。芸能界なんかは、威張っていて言うこと聞かない人ってみんなさびていってますよ。人の意見に耳を傾けている人間はアップデート感がその人自身から出ている。だから人気を保ち続けているんですよ。

辻元 なるほど。選挙の前から「このままでいいのか」ってずっとそのことばかり考えていて、それで昨年の大みそかに母親と2人で紅白歌合戦を見たの。若い子ばかり出てくるわけよ。「なんや、知らん人ばっかりやな」とか言ってたわけ。そうしたら、だんだんベテランが出てきて、布施明さん、ユーミン（松任谷由実）、（松田）聖子ちゃんともう存在感がすごいわけですよ。やっぱり、圧巻だったのは矢沢永吉さん。新しい人気グループとか吹っ飛ばすくらい存在感がすごかったでしょ。みんな元気出たと思うんですよね。永ちゃんを目指さないといけないなと思いますよ。

福田 紅白歌合戦は若い人や新しい人たちばかりじゃなくて、最後の方に石川さゆりさんとかベテラン勢が出るから締まって、今年も終わりだなってなるんです。新しい人、キャリアのある人が入り混じっているからいいんですよ。

辻元 そういう意味では国会も一緒で、「やっぱりあの人がいないとダメ」って言われる人間にならないかん。今回の選挙で、民主党時代の大臣クラスのベテランがたくさん落選したでしょ。今こそ国会にいてほしい人はたくさんいる。でも、過去の成功体験のパターンだけではもう太刀打ちできないから、ここからどう新しい自分になれるか。

福田 一回自己否定して、アップデートして、そこから取り組んでいく。でも、それに気付けたことが良かったと思いますよ。人間、遅いってことはないですしね。

辻元 福田さんは典型的な関西人。本質は面白がりで、好奇心が旺盛（おうせい）でね。関西でいう「いちびり」やね。

福田 人の話に関心があるんですよ。今日、話を聞いていたら自分も世界一周に行きたくなった。

辻元 やっぱりね、何かやるときは自分の中にミッション、パッション、ファッションが必要やね。こういう使命があるというミッション、情熱のパッション、ファッションで格好良くね。

福田 すごい法則を編み出されましたね。深い人生だからこそです。いやー面白かったなあ。

撮影・内外タイムス

《プロフィール》

辻元清美（つじもと・きよみ）1960年奈良県生まれ、大阪府育ち。早稲田大学教育学部卒。学生時代にNGOピースボートを創設。1996年衆議院選挙で初当選。2009年国土交通副大臣、2011年災害ボランティア担当の内閣総理大臣補佐官などを歴任。2017年立憲民主党を立ち上げ、女性初の国対委員長を務める。衆議院議員は7期。2022年から参議院議員（比例代表）。著書に「女の子でも総理大臣になれる？ 国会への道」(偕成社)など。