タレントの川崎希が18日に自身のアメブロを更新。夫でタレントのアレクことアレクサンダーが次女の離乳食を忘れるハプニングがあったものの、無事に解決したことを報告した。

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この日、川崎は打ち合わせのために用意していた離乳食について、アレクが玄関に忘れてきてしまったといい「ピンチ 朝からお粥作ったのにぃ〜涙 どうしましょ」と焦った様子でつづった。

しかし、その後に更新したブログでは「離乳食忘れたからどうしよう？と焦ってるとアレクが前に行ったことがある離乳食メニューがあるレストランを思い出して、そこで食べることに」とアレクの機転で無事に解決したことを報告。レストランでは「にんじん おかゆ」を注文したといい「味見したら美味しすぎて私の手作り食べなくならないか心配になった笑」とコメントし、次女も「特ににんじんが気に入っていて」とご満悦だった様子を明かした。

最後に「離乳食どうなることやら、、、と心配したけどなんとかなって一安心」と安堵した様子で述べ「レストランの離乳食を食べてみたら、おうちの離乳食作りの参考にもなったよん」とつづり、ブログを締めくくった。