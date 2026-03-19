◇大相撲春場所12日目（2026年3月19日 エディオンアリーナ大阪）

23年九州場所以来3度目の優勝を狙う関脇・霧島（29＝音羽山部屋）は、結びで横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）を上手投げで破り、1敗を守った。豊昇龍は3敗に後退した。

霧島は立ち合いすぐに左上手を取ると、左に回り、土俵際での豪快な上手投げで横綱を転がした。

大阪府寝屋川市出身で東前頭10枚目の豪ノ山（27＝武隈部屋）は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）に敗れて3敗に後退した。

立ち合い前に出たが、大関の反撃を受けて後退し、土俵を割った。

大関・安青錦（21＝安治川部屋）は東前頭4枚目・大栄翔（32＝追手風部屋）に敗れて5勝7敗となった。

低い体勢で当たったが、はたかれて崩されると、最後は上体を起こされ、土俵の外へ突き倒された。

昨年名古屋場所で優勝している西前頭5枚目の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）は西前頭筆頭の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）をはたき込みで破り、2敗を守った。

立ち合いから激しく突っ張りで攻め、最後は右に回ってはたき込んだ。これで昨年名古屋場所以来の2ケタ勝利となった。