お笑いコンビ「ジョイマン」高木晋哉（45）池谷和志（45）、シンガー・ソングライター秦基博（45）が19日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。3人でやった路上ライブについて明かした。

小中学校の同級生だったという3人は、3人で路上ライブをしたことがあると明かした。高木は「お互いまだ仕事が全然ないころ」と話すと、秦が「やってたというより1回だけですけど。ライブハウスとかお互い見に行ってたりしてた時に、場数足りないんじゃないっていう話になって、1回ちょっと路上出てみようって…全然楽しくなくて止めました」と明かし、笑いを誘った。

ジョイマンの2人が「楽しかった」「普通に代々木公園で路上ライブ」「ネタをやった後に歌うみたいな感じで、コラボみたいな感じで」と説明すると、秦が「コラボはしてない」と否定をした。

そして高木は「見てくれる人はもちろんいないから、誰も知らないから。看板置いた方がいいんじゃないかみたいな…スケッチブックを『今、お笑いやってます』もっちゃん（秦）の時は『歌歌ってます』みたいなのを置こうみたいな感じで」と説明。続けて「僕らお笑いやって、もっちゃんが歌ってる時にちょっと風か強くて『歌歌ってます』が、『お笑いやってます』になっちゃって。これなんかギター漫談の方なのかなって」と明かすと笑いが起き、「全然ボケないけど」「異様に歌うまいし」の声が上がった。そして高木が「楽しかったよ」と言うと、秦がうなずいた。