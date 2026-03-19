辺野古沖転覆、死亡女子生徒の救出に70分　ライフジャケットが船内の“いけす”に引っかかった状態で発見　逃げ遅れたか

沖縄県名護市の沖合で2隻の船が転覆し、乗っていた修学旅行中の女子高校生ら2人が死亡した事故で、死亡した女子高校生は身につけていたライフジャケットが船の一部に引っかかり、逃げ遅れた可能性があることが分かった。

死亡の女子生徒、救出まで70分

事故が起きた現場は、名護市辺野古の沖合。16日、京都府から修学旅行で来ていた同志社国際高校の生徒を乗せた2隻の船が相次いで転覆し、乗っていた21人全員が海に投げ出された。

この事故で 船長の金井創さん（71）と、高校2年生の武石知華さんが死亡。14人が重軽傷を負った。

19日、武石さんが救助されたときの状況が新たに分かった。

関係者によると、転覆した船の下から武石さんを救助する際、身につけていたライフジャケットが船のいけすに引っかかった状態だったという。

他の生徒は事故発生から40分ほどで救出されたが、武石さんの救出には約70分かかった。

船を運航していた団体は事故当日の会見で、転覆時の状況を次のように説明した。

ヘリ基地反対協議会 浦島悦子共同代表：

最初の船が転覆して、それを助けようとして次の船も高波に襲われて、転覆したというように聞いております。

最初に船長の金井さんが乗っていた「不屈」が転覆。武石さんが乗っていた「平和丸」が救助に向かったものの、転覆したとしている。

これまでの調べで、2隻はいずれも斜め前から受けた高波でバランスを崩した可能性があることが分かっている。海上保安庁は、業務上過失致死などの疑いで詳しく調べる方針。

（「イット！」3月19日放送より）