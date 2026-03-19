第98回選抜高校野球大会が開幕した19日、応援イメージキャラクターを務めるタレントの黒氏萌楓（くろうじ・ほのか、16）とモデルの佐藤泰心（16）が甲子園球場を訪れた。

開会式の入場行進や試合を見守った。初めての甲子園に、黒氏は「すごく球場が広くて、見ている人からも、試合する選手からも、支えているスタッフからも真剣さが伝わってきて、自分もドキドキしました」と緊張感を味わった。これまでは高校野球が好きな祖父母と一緒に、よくテレビで応援していたという。佐藤も現地観戦は初めてで「選手や観客の熱気を感じられ、声援もテレビとは違って迫力があり、とても面白かったです」と満喫した。

ともに現役の高校1年生。聖地でプレーする球児へ、黒氏は「大人びた感じがして、自分と同世代なのが信じられなかったです。今までたくさんの努力があったからこそ堂々と試合できていると思うし、楽しんでプレーしてほしいです」。佐藤は「同じ高校生としてとても尊敬しています。グラウンドに立つととても緊張すると思いますが、仲間たちと支え合いながら頑張っている姿はとてもかっこいいと伝えたいです」とエールを送った。