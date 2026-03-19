ワンコと赤ちゃんが寄り添ってくつろいでいる時に、ワンコがあくびをしたら…？2人の仲の良さが伝わってくる尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で179万回再生を突破。「最高」「2人とも天使」「ほっこりしました」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんの横で、犬が『大きなあくび』をした結果→影響を受けてしまい…あまりにも尊い光景】

仲良く寄り添うワンコと赤ちゃん

Instagramアカウント「potaufeugram」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「ポトフ」くんと赤ちゃんの尊い姿です。この日、ポトフくんは赤ちゃんに寄り添って、一緒にのんびりくつろいでいたそう。「大好きだよ」と愛を伝えるように、赤ちゃんのお耳をペロペロと優しく舐める場面も。

そうこうしているうちに眠くなってきたようで、大きなあくびをするポトフくん。すると隣にいた赤ちゃんは…？

あくびがうつる光景が尊い

なんと赤ちゃんもポトフくんと同じように、大きくお口を開けてあくびをしたそう！どうやら人間同士でなくても、あくびがうつることはあるようです。

またママさんがあくびについてネットで調べてみたところ、「お互いの関係性が親密であるほどうつりやすい」と書かれていたとか。2人があくびをしている姿を見るだけで可愛くて頬が緩みますが、仲良しだからこそ伝染したのだと思うと余計にほっこりしますね。

ちなみにあくびの後も、ポトフくんと赤ちゃんは「ぼくたちは一心同体！」とばかりに、ぴとっとくっついて過ごしていたそうですよ。

この投稿には「尊い」「仲良しさんだね」「可愛いすぎて何回も見ちゃいました」「どことなく顔が似てるようにも見える」「私もあくびがうつりました笑」「癒されました」といったコメントが寄せられています。

ワンコと3人の子どもたちの日常

ポトフくんは3人のお子さんたちのお兄ちゃんで、妹ちゃんや弟くんが生まれた時からずっと成長を見守ってくれているそうです。

お子さんたちは心優しいポトフくんのことが大好きで、ぎゅっと抱きしめながら夢中で犬吸いしたりキスを連発したりして、愛を爆発させていることが多々あるとか。いつまでもポトフくんと3人が相思相愛でいて、幸せあふれる日々を過ごせますように。

ポトフくんの可愛い姿やご家族との心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「potaufeugram」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「potaufeugram」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。