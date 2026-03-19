岡山城と岡山後楽園を結ぶ月見橋で塗り替え工事が進んでいますが工事中の今しか見られない珍しい様子が観光客らを楽しませています。

【写真を見る】今だけ！珍しい様子が人気… 岡山城と岡山後楽園を結ぶ「月見橋」の塗り替え工事で現れた姿とは

（湯浅亜紗美記者）

「黒い外壁が特徴的な岡山城。そのたもとにある月見橋が今、同じ黒色に塗り替えられています。一方でこちら側は、まだ以前の白色のままです」



くっきりと白と黒2色に分かれた月見橋です。従来の塗料の各所にサビが目立ち、老朽化していることから、昨年末から塗り替えが行われていて、今月、西側半分が完了しました。ところが、梅雨などの出水期には旭川の増水が予想され工事用の足場が組めないため東側の工事は一旦、中断に。今しか見られないコントラストが観光客を楽しませています。

（訪れた人）

「かっこいいと思います。シックな感じで」

「いいですね、これはこれで。次もし来ることがあったら真っ黒なんですね。これすごく貴重ですね」

岡山市によりますと工事は10月以降に再開し来年3月末には完了予定だということです。