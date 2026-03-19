まさか決勝から2ヶ月経って優勝を祝うことになるとは国民も予想外だったか。異例の事態となったのは、今年1月に行われたアフリカ・ネイションズカップ2025（AFCON2025）決勝の結果だ。



モロッコVSセネガルの対決となった決勝では、延長戦の末セネガルが1-0で勝利。セネガルがトロフィーを手にすることになったが、この決勝から2ヶ月が経った今月17日にCAF（アフリカサッカー連盟）は決勝でセネガル側に問題行動があったとし、没収試合としてモロッコの不戦勝になると発表。まさかの形でモロッコにAFCONのトロフィーが渡ることになった。





#BREAKING: Moroccan fans have taken over the streets in massive celebrations following CAF’s AFCON verdict



Scenes of pure passion as supporters flood the city in excitement! pic.twitter.com/87kvkaqTJi — The Brief NG (@TheBrief247) March 18, 2026

この決勝では後半アディショナルタイムにモロッコがPKのチャンスを掴んだが、セネガル側は審判の判定に納得できないとして猛抗議。選手が一度ロッカールームに下がる事態となり、15分間も試合が中断した。その後試合は再開されたが、CAFはセネガルの行動を問題視。大会規約に違反するものだとして、没収試合の決定を下した。モロッコのサポーターにとっては複雑な思いもあるかもしれないが、国内ではこの優勝を祝う国民が数多くいたようだ。SNS上では車を走らせながら国旗を振る人々の姿も紹介されていて、2ヶ月遅れでAFCON優勝祝賀パーティーが開かれることになった。