国民が“2ヶ月遅れて”優勝を祝うことに まさかの展開でアフリカ・ネイションズカップのトロフィーを手にしたモロッコ国民の反応は
まさか決勝から2ヶ月経って優勝を祝うことになるとは国民も予想外だったか。異例の事態となったのは、今年1月に行われたアフリカ・ネイションズカップ2025（AFCON2025）決勝の結果だ。
モロッコVSセネガルの対決となった決勝では、延長戦の末セネガルが1-0で勝利。セネガルがトロフィーを手にすることになったが、この決勝から2ヶ月が経った今月17日にCAF（アフリカサッカー連盟）は決勝でセネガル側に問題行動があったとし、没収試合としてモロッコの不戦勝になると発表。まさかの形でモロッコにAFCONのトロフィーが渡ることになった。
モロッコのサポーターにとっては複雑な思いもあるかもしれないが、国内ではこの優勝を祝う国民が数多くいたようだ。SNS上では車を走らせながら国旗を振る人々の姿も紹介されていて、2ヶ月遅れでAFCON優勝祝賀パーティーが開かれることになった。
#BREAKING: Moroccan fans have taken over the streets in massive celebrations following CAF’s AFCON verdict— The Brief NG (@TheBrief247) March 18, 2026
Scenes of pure passion as supporters flood the city in excitement! pic.twitter.com/87kvkaqTJi