ウェストハムは現在レンタル移籍にて獲得している28歳DFアクセル・ディサシを完全移籍で獲得すべくチェルシーと交渉する計画を立てているようだ。英『Football Insider』が報じている。



2023年夏にモナコからチェルシーに加入した同選手だが、エンツォ・マレスカ前監督が就任してからは構想外となり、昨シーズンの途中にはアストン・ヴィラへレンタル移籍。シーズン終了後にはチェルシーへ復帰を果たすもトップチームでの出場がない状況が続いていた。





そんななか、今冬の移籍市場でウェストハムがディサシに手を差し伸べ、今シーズン終了までのレンタル移籍にて獲得した。そしてここまでウェストハムでは公式戦8試合に出場しており、ディサシは新天地で安定した出場時間を確保している。ウェストハムは加入して以降のディサシのパフォーマンスを高く評価しているようで、プレミアリーグ残留が前提条件にはなるものの、シーズン終了後に完全移籍で獲得したいと考えているようだ。チェルシーは売却に前向きだと予想されているため、ウェストハムは交渉に自信を持っているようだが、比較的安価で獲得したいと考えており、移籍金の問題が生じる可能性があることも同メディアは報じている。ウェストハムはディサシを来シーズンの構想に含めているというが、チェルシーとの交渉はスムーズに進むのか。