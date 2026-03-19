石川県かほく市の50代男性を車に監禁し、現金を脅し取ったとして、警察は暴力団幹部の男ら3人を18日逮捕しました。

脅し取られた現金は暴力団の資金源になっていた可能性があり、警察が19日、金沢市内の暴力団事務所を捜索しました。

監禁と恐喝の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団六代目山口組傘下組織・滝本組の幹部の男（56）ら3人です。

警察によりますと、3人は2025年10月9日、東京から金沢に移動中の乗用車の中でかほく市の50代男性に対し「次逃げたら山連れてくぞ。山連れて行くってことは、どうなるかわかるやろ」などと脅し、現金およそ9万円を奪った疑いがもたれています。

男性は、逮捕された金沢市の自称会社役員の男から金を借りていたということで、

翌日、警察に被害を届け出ました。

警察は捜査に支障があるとして3人の認否を明らかにしていません。

脅し取られた現金は暴力団の資金源になっていた可能性があり、警察は19日午後、金沢市内の暴力団事務所を家宅捜索し、証拠品を押収したとみられます。今後は余罪がないか、捜査を進めることにしています。