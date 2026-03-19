自ら子どもを育てることが困難な妊婦が出産前後に滞在できるシェルターの整備に向けて泉佐野市が動き始めました。

（泉佐野市こども部・島田純一部長）「母子ともに安心安全に生活ができる『妊産婦シェルター』を設置するための費用として、１１８２万２０００円を計上するものであります」

３月１９日に泉佐野市議会に提出された補正予算案。経済的な理由などから子どもを自分だけでは育てられない妊産婦に対し、出産の前後で一時的に生活するためのシェルターの整備費用として計上されました。

市によりますと、シェルターは住宅を借り上げて同時に２～３人が無償で滞在できるようにする方針で、来年度の設置を目指していて、予算は本会議で全会一致で可決されました。

泉佐野市では、育てられなくなった赤ちゃんを匿名で引き受ける「赤ちゃんいのちのバトン」、いわゆる「赤ちゃんポスト」の設置を目指していて、実現すれば熊本県の慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」などに続き、全国で３例目となります。

この設置に向けたりんくう総合医療センターの設備改修費用として提出されていた１億５０００万円の予算も、１９日の本会議で可決されました。