◆センバツ第１日 ▽１回戦 崇徳６―１５八戸学院光星＝延長１０回タイブレーク＝（１９日・甲子園）

２年ぶり１２度目の出場となる八戸学院光星（青森）が古豪・崇徳（広島）に４点差から追い上げ、見事に逆転勝ち。２年ぶりの白星で節目の春１０勝をマークした。

プロ注目右腕・北口晃大（３年）が先発投手かつ「４番・ＤＨ」で出場。甲子園大会における「大谷ルール」適用第１号となった。キャプテンも担う北口は、２回までに４点を失うが、その後は力投を重ね、チームに流れを呼び込んだ。

１点ビハインドの７回１死一、三塁では逆方向の右前に同点適時打を放つなど、投打に存在感を示した。

同点の８回２死一塁では、１番の菅沼晴斗（２年）が左越えに２ラン。しかし直後の守備で２点をい、追いつかれた。

ただ６―６で突入した延長１０回無死満塁、右前打で勝ち越しに成功すると、押し出し死球で８点目。さらに攻撃の手を緩めず、タイブレーク史上最多の一挙９点を奪って試合を決めた。

北口は味方の６失策にも耐え、１０回１２９球６失点（自責２）で完投。打撃でも４番として２安打３打点と結果を残した。