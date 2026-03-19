百条委員会が市長のパワハラ行為を認定しました。

大阪府守口市によりますと、去年７月から８月にかけて職員から瀬野憲一市長からパワハラを受けたという申告が１件、田中実教育長からパワハラを受けたという申告が２件あり、市議会の百条委員会が調査していました。

３月１９日、百条委員会は報告書をまとめ、市長が発令した人事異動について「人事異動の必要性は認められず、不合理な人事と見られかねない状況で市長の権限を逸脱している」などとしてパワハラを認定しました。

この認定について瀬野市長は…

（大阪・守口市 瀬野憲一市長）「必要な人事異動だと思っているし、そこには変わりないので、私の主張もなかなか認められなかったんだなと残念」

一方、田中教育長が職員に対し「精神的な攻撃などを行った」という申告については、「パワーハラスメントと認定することまでは困難」とした一方、「部下に精神的負担を与えていて極めて不適切な言動」と指摘しました。

報告書は３月２４日、市議会に提出される予定です。