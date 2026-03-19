京都府知事選挙が３月１９日告示されました。

１９日告示された任期満了に伴う京都府知事選挙。

立候補したのは午後５時時点で届け出順に以下の３人です。

▼新人・無所属 京都華頂大学名誉教授・藤井伸生さん（６９）

▼３期目の当選を目指す現職・無所属 西脇隆俊さん（７０）

▼新人・政治団体総裁 元参議員議員・浜田聡さん（４８）

今回の選挙戦はオーバーツーリズムの問題にどう対処するかや、ガソリン代の高騰などから府民の生活をどう守っていくかがおもな争点になっています。

（無所属・新人 藤井伸生候補）「物価高でみなさん苦しんでいます。泣いています。高齢者・若者が困っていることの一つは、家賃がとても高いということ。この家賃を少しでも応援するために家賃補助制度を創設したい」

（無所属・現職 西脇隆俊候補）「安心・育み・輝きの３つのキーワードでわくわくする京都を作っていきたい。ガソリン価格の高騰、こうした問題にも府民の暮らしを守り、中小企業の事業活動を守るために、補正予算の編成なども含めて対応していきたい」

（政治団体総裁・新人 浜田聡候補）「官僚は税金をうまく使ってくれるはずだ、有効に使ってくれるはずだ、そのような神話がまかり通っているわけですが、実際はどうでしょうか。税金を取りすぎですので、私はこれをしっかりと正していきたい」

また現在、京都市内の地下を通るルートなども含め議論されている北陸新幹線の延伸計画も注目点の１つです。

藤井さんは京都府内を通るルートへの反対を主張。西脇さんは「議論を注視したい」などとして、個別のルートには言及しない姿勢です。また、浜田さんは港がある舞鶴市を経由するルートを推しています。

投開票は４月５日（日）に実施されます。