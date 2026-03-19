１６年前、男子高校生が殺害された事件。神戸地方裁判所は服役中の元少年に約９６００万円の支払いを命じました。

（堤敏さん）「本当におかしな判決やなと思います。納得はまったくいきません」

判決後、会見にのぞんだ堤敏さんは強い憤りをにじませました。

当時高校２年生だった息子の将太さん（当時１６）は２０１０年、神戸市北区の路上で刃物で刺されるなどして命を落としました。

事件が急転したのは１１年後。当時１７歳だった元少年（３２＝服役中）が殺人の疑いで逮捕され去年１０月、懲役１８年の刑が確定しました。

父・敏さんらは「両親が監督、指導を尽くしていれば犯行は防げた」などとして、元少年と両親に対し約１億５０００万円の損害賠償を求め提訴。その裁判の中で、元少年は事件の２日後に神戸から兄のいる千葉県へ引っ越していて両親や兄に「『自分が犯人かもしれない』と話した記憶がある」と話したというのです。

こうした状況などから、敏さんらは元少年の両親に対し「（元少年が）犯人であることを疑いながら転居させ発覚を困難にさせた」と責任を追及していました。

そして迎えた１９日の判決。神戸地裁は元少年に対し、約９６００万円の支払いを命じました。

一方で元少年の両親については「（元少年の）犯行を疑いつつ確定的に認識していたとまではいえない」と責任を認めませんでした。

将太さんの父・敏さんは「お金ではなく責任を問うための裁判。納得がいかない」と繰り返しました。

（堤敏さん）「（元少年の両親は）取り返しのつかないことをやってしまったという意識がないように思う。そこを理解させるために『責任はどうあれありますよ』という判決が欲しい」

敏さんは、今後については対応を検討したいとしています。