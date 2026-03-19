日本ハムの達孝太投手（２１）が１９日、日本の野球人口減少に警鐘を鳴らし、大谷（ドジャース）ばりの慈善活動を思い描いた。侍ジャパンがＷＢＣ準々決勝で敗退したことを受け、「日本と世界の差がちょっと開いてたなって」と危機感を抱いたといい、「早めにボール遊びオッケーな公園を造らないといけない」。以前から子どもが気軽に野球に触れられる“達パーク”建設の夢を語っており思いを一層、強くした。

さらに、北海道の小学校へのグラブ寄贈も考え、「１つ１万円で３つ渡したとしても、莫大（ばくだい）な金額になるので、ちょっとまだ無理やなって（笑）」。球団の先輩・大谷は、２３年に国内約２万校の全小学校に合計約６０万個のグラブを寄贈しており、「何ができるかを考えながら」と球界発展を一番に考えた。

自身が目指すのは、２８年のロス五輪。「アメリカも負けられないと思うので、本気のアメリカに投げてみたい」と侍入りを熱望した。この日は、北山からもらったという「お茶たてポーズ」Ｔシャツを着てエスコンで最終調整。２０日のヤクルト戦（エスコン）に先発予定で、「真っすぐをしっかり投げたい」。内定している２９日の開幕３戦目へピッチを上げていく。（川上 晴輝）