お笑いタレントの東野幸治（58）が、18日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にゲスト出演。自身の大好物を明かした。

同番組では「京都の老舗 創業年が一番古いのどれなんどす？ランキング」として、エントリーされた老舗の名店10軒をクイズ形式で発表した。

その中で「満月」の和菓子「阿闍梨餅」が紹介されると、東野は「俺、めっちゃ好きやねん、コレ」と告白。「もっちり、何かね」と、その独特の食感を表現すると、「ナインティナイン」矢部浩之も「ホントおいしい」と同意した。

しかし進行役の「見取り図」盛山晋太郎が「食べたことないんで」と明かすと、東野は「えっ！ウソやん」と驚きの声を上げた。

その後番組では、ペリー来航の3年後、1856年に創業した同店の歴史を解説。当初の看板商品は高級品だったため、2代目が「庶民にも手が届くものを」と「阿闍梨餅」を考案したことや、170年の歴史で、幕末の動乱、第二次世界大戦、コロナ禍と、3度の廃業危機があったことが明かされた。

東野は改めて「うまいね阿闍梨は、いつ食べても。量がちょうどいい」と絶賛。元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈も「分かる、ホントにおいしいです」と賛同していた。