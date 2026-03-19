京都「北野天満宮」では2026年5月24日（日）まで、蜷川実花 with EiMが手がける「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」を開催中。

「KYOTO NIPPON FESTIVAL」は2016年に誕生し、日本の「美」と「文化」を京都から世界に発信してきたフェスティバル。10周年を迎えるにあたり、アーティストの蜷川実花さんと、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーを務めた宮田裕章さんをはじめ、各分野のスペシャリストが集うクリエイティブチーム「EiM」が参画しています！

梅苑「花の庭」《 光と花の庭 》は、菅原道真公が11歳の折に作った漢詩「月夜見梅花（華）」の一節、「梅花似照星」になぞらえた作品。梅苑の木々に吊り下げられた約1200本のクリスタルが、季節と光の変化とともに異なる表情を見せてきらめきます。

梅苑内の茶店ではお茶菓子をいただくことができ、季節の移ろいの美しさをゆったりと感じられます。

さらに3月20日（金）からはダンスカンパニー「DAZZLE」とタッグを組み、「北野天満宮」で初めてとなるイマーシブ公演がスタート！ 鑑賞者が自らの足で会場である風月殿内を歩きながら、セリフなしで紡がれる物語と間近での身体表現の熱量を五感を通して感じていく作品です。



春の訪れをアートとともに感じられる「KYOTO NIPPON FESTIVAL」。おでかけ先の候補にしてみてはいかがでしょうか。



■「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」概要

住所：京都府京都市上京区馬喰町

期間：実施中〜2026年5月24日（日）

時間：9〜20時30分（20時最終受付）

休館日：公式ホームページを要確認

料金：インスタレーションチケット 大人3000円、小人1500円

詳細は公式ホームページを要確認



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Text：中川葉月



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