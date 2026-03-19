メ～テレ（名古屋テレビ）

愛知県を中心とする会場に世界45の国・地域の選手たちが集うアジア・アジアパラ競技大会まで残り半年です。人手不足が話題となったボランティアのいまの状況は…？

名古屋市瑞穂区のパロマ瑞穂スタジアムは、アジア・アジアパラ競技大会のメイン会場で、3月末に完成予定です

2月には、オリンピックに4大会連続で出場した飯塚翔太さんがトラックを試走する場面も。

世界45の国・地域から最大約2万人の選手たちが参加する、2つの大会まで残り半年。

名古屋市の中村区役所で、大会を支えるボランティアたちの交流会が開かれました。

はじめに挑戦したのは、声を出さずに誕生日順に並ぶゲーム。

指やしぐさでお互いにコミュニケーションを取り合います。

年齢も職業もバラバラの約80人が笑顔で交流を深めました。

ボランティアに参加した理由とは――

大会のボランティアといえば…当初は予定の人数が集まらず、募集期間を延ばしたり、広沢市長らがビラ配りをしたことも。

その成果もあってか、応募はこれまでに4万人以上に。

せっかく応募してくれた参加者同士がつながれるようにと、交流会が計5回企画されました。

参加者に話を聞くと――。

「大会を盛り上げる意味合いでみんな集まっているが、それをきっかけに名古屋・愛知を知って、もっと訪れてほしい」（桐生侑花さん）

桐生侑花さんは、金融関係の会社で働いています。

ボランティアに参加した理由の一つは、英会話です。

5年ほど前からアプリなどを使って勉強を続けています。

「アジア競技大会をきっかけに、9月まで日常会話ぐらいは話せないといけないとスイッチが入った。ボランティアが決まってからは、とにかく話す機会をたくさん作るようにしています」（桐生さん）

14分野で「大会の顔」にもなるボランティア

大会運営の現場を支えるとともに、その活躍が「大会の顔」にもなるボランティア。

募集要項では、競技運営や観客案内のサポートだけでなく、言語・医療・輸送など14分野で募集がありました。

今回の大会は、経費節減のために選手村をつくらず、名古屋港に停泊するクルーズ船やコンテナホテルを活用します。

選手団の「おもてなし」や競技会場までの移動には、ボランティアの力が欠かせないといいます。

元パラ選手のボランティアの思い

活躍が期待されるボランティア。

大会後の街や社会の変化を期待して、強い思いで参加する人もいました。

「皆さんが笑顔で楽しく関わっていただくことを楽しみにしています」（島智一さん）

愛知県あま市の島智一さんは20代で交通事故に遭い、生活には車いすが欠かせません。

島さんはパラ水泳の元選手。アジアパラ競技大会の前身となる大会にも日本代表として出場し、複数種目でメダルも獲得しました。

パラスポーツの経験者として訴えるのは、大会で高まる様々な機運を一過性のもので終わらせないことです。

「継続していろんな思い、スポーツだけでなくて日常生活も含め、お互いに配慮し合いながら理解しながら接することができれば一番ありがたい。一過性のもので終わらせてほしくない」（島さん）